HDP'nin 'Yeşil Sol' maskeli ittifak oyunu! Yeşil Sol adı nereden geliyor? PKK, PYD ve Öcalan'ın "akıl hocası" Amerikalı kim?
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden birbirine düşen 6'lı koalisyonun 'gizli' ortağı HDP kanadında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan ve hakkında kapatma davası açılan HDP'nin kendi ismiyle seçimlere girmeyeceği, Yeşil Sol çatısı altında hülle yoluyla 14 Mayıs'a hazırlandıkları ileri sürüldü. İddialar dillendirilmeye başlarken HDP'nin tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş da yaşananları doğruladı. Koalisyonun HDP'yi 'Yeşil Sol' maskesiyle oyuna dahil edeceği ve resmen ittifaka dahil edeceği öne sürüldü. Yeşil Sol yedek partisinin arkasında da "akıl hocası" Rus göçmeni Yahudi Amerikalı Murray Bookchin çıktı.
PKK terör örgütü elebaşlarının günlerdir açıktan destek verdiği ve Cumhur İttifakı'na karşı desteklenmesi çağrısı yaptığı 6'lı koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart gibi Türk milleti için çok özel bir anlamı olan günde HDP ile adaylık pazarlığı yapacak.
Türkye'nin Çanakkale şehitlerini andığı 18 Mart tarihinin bir özel anlamı da 2018 yılında başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin kent merkezinin PYD'li teröristlerden tamamen temizlendiği gün olması. İşte böylesine önemli sembol bir günde 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK terör örgütünün siyasi ayağı HDP'yi masasına çekmek için görüşme yapacak. Kılıçdaroğlu, cumartesi günü saat 13.00'da HDP'yi ziyaret edecek. Seçim sürecinde kendisine destek isteyecek olan Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü güdümündeki HDP'li isimlere ne tür imtiyazlar vereceği merakla bekleniyor.
2023 seçimlerine 2 aydan az bir süre kaldı. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Binbir kaosun gölgesinde şartlı 'evet' ile aday seçilen Kılıçdaroğlu'na ilk destek terörün siyasi ayağı HDP'den geldi.
HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.
Bu süreçte "HDP ile iş tutarım ama aynı masaya oturmam" tiyatrosu sahneleyen İYİ Parti de tüm dikkatleri üzerine topluyor.
HDP'NİN YEDEK PARTİ PLANI
Millet İttifakı unsurlarının HDP'yi aklayarak yaptığı ittifak flörtlerinin gölgesinde Ankara kulislerini hareketlendiren gelişmeler yaşanıyor.
Hakkında kapatma davası devam eden HDP'nin kendi adıyla seçime girmeyeceği, bunu da kamuoyuyla paylaşacağı konuşuluyor.
Tam da bu noktada gözler terörle iltisaklı bir başka parti olan, ve logosunun HDP'ye olan benzerliği ile tüm dikkatleri üzerine toplayan Yeşiller ve Gelecek Sol Partisi'ne (Yeşil Sol Parti) çevrildi.
Yeşil Sol'dan 'HDP kendi adıyla seçime girmeyecek' kulisini doğrular bir çıkış geldi.
"YEŞİL SOL ÜZERİNDEN SEÇİME GİRİLMESİ MUHTEMEL"
Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, "Seçim sath-ı mailine girdiğimizde yargı süreci netleşir ve olumsuz bir karar çıkarsa, bileşenler olarak bu riski almanın mümkün olmadığını düşünüyoruz" dedi.
Akın, "Büyük ölçekte eğilim olarak bileşeni olan bir parti olmamız sebebiyle Yeşil Sol Parti üzerinden seçime girme ihtimalimiz yüksek gibi görünüyor" diye konuştu.
Akın, Yeşil Sol Parti olarak örgütlenme süreçlerini ve HDP ile ilişkilerini şöyle anlattı:
"Bizim yaklaşık HDP'nin kuruluşuyla benzer bir kuruluş tarihimiz var. 10 yılı aşkın bir süre oldu. Biz uzun süredir HDP ile işbirliği içerisindeyiz. Ortak partimiz olarak seçime HDP'den girdiğimiz için, bazı örgütsel temsiliyetlerimiz ve ilişkilerimizi de özellikle geçen seçim döneminde oradan kurmuştuk. Dolayısıyla biraz kendi tarafımız aksamıştı"
'SEÇİME KATILMA HAKKI KAZANILDI'
Akın, Yeşil Sol Parti olarak örgütlenme süreçlerini ve HDP ile ilişkilerini şöyle anlattı:
"Bizim yaklaşık HDP'nin kuruluşuyla benzer bir kuruluş tarihimiz var. 10 yılı aşkın bir süre oldu. Biz uzun süredir HDP ile işbirliği içerisindeyiz. Ortak partimiz olarak seçime HDP'den girdiğimiz için, bazı örgütsel temsiliyetlerimiz ve ilişkilerimizi de özellikle geçen seçim döneminde oradan kurmuştuk. Dolayısıyla biraz kendi tarafımız aksamıştı."
"HDP TÜM GÜCÜYLE YEŞİL SOL ÜZERİNDEN ÇALIŞMA YÜRÜTECEK"
Bu noktada "HDP'li adaylar Yeşil Sol Parti listelerinde mi yer alacak?" sorusu akıllara geliyor.
Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü konuya ilişkin "Nasıl gireceğimizin kararını da bu hafta içerisinde büyük ölçüde netleştireceğiz ama HDP'nin yerine Yeşil Sol Parti'nin girmesi söz konusu olduğunda, HDP bütün gücüyle Yeşil Sol Parti üzerinden önümüzdeki dönemin seçim çalışmasını yürütecek gibi görünüyor" dedi.
DEMİRTAŞ LOGOYU PAYLAŞTI, DOĞRULADI
Terör tutuklusu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'tan da HDP'nin Yeşil Sol üzerinden seçime gireceği söylemlerini doğrulayan bir paylaşım geldi.
Yeşil Sol'un logosunu paylaşan Demirtaş, "Bu görselin renkli çıktısını alıp evde buzdolabı kapısına, oda kapılarına yapıştırın lütfen. Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak Haydi arkadaşlar, elden ele…" açıklamasını yaptı.
TALİMAT PKK'DAN
Yaşanan bu gelişmeler sonrası terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan'ın açıklamaları talimatın direkt Kandil'den geldiğini ifşa etti.
Yaptığı bir konuşmada 6'lıya destek mesajları verirken HDP hakkında yürütülen terör soruşturması ile kafeslenmek istendiğini savunan terörist başı, "Anayasa Mahkemesi'nin HDP'ye dair aldığı her iki kararın da olumlu olmadığı görülecektir. Taktik ve tuzakları olan bir plan." iddiasında bulununarak kendilerinin böyle bir yolu seçtiklerini de açık etti.
İşte PKK'lı terörist başı Murat Karayılan'ın hülle oyununu ifşa eden o açıklaması;
"HDP'ye ilişkin alınan kararlar açısından da şunları belirtebilirim; izlediğimiz kadarıyla AKP-MHP'nin esas aldığı konsept ve gelişen süreç göz önünde bulundurulduğunda, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'ye dair aldığı her iki kararın da olumlu olmadığı görülecektir. Taktik ve tuzakları olan bir plan. İlginçtir; seçim yasalarına göre her parti aday listesini 10 Nisan'a kadar ilgili kurumlara teslim etmeli. Kapatma davasının günü ise 11 Nisan'dır. Yani tam bir kafese alma durumu söz konusu. 'Bana göre olmazsa kapatırım' demek istiyorlar. Eğer HDP kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkarırsa belki o zaman düşünürüz, biçiminde üstü kapalı mesaj anlamı olduğu gibi değişik hesaplar içerisinde oldukları anlaşılıyor. Ben bunun bir tuzak olduğunu düşünüyorum."
"Tahminimce HDP yetkilileri ile Emek ve Özgürlük İttifakı bunun farkında olacaktır. Kimseyi bu tür şeylerle kandıramazlar. Bu kesimler, çok tarihi bir misyonu omuzlarında taşıdıklarını bilmeli, çünkü mevcut tüm kesimler ve ittifaklar içerisinde en çok demokrasiyi isteyen ve Türkiye'de demokrasi mücadelesini veren çevredir. Bugün onların tutumu ve kararının Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir rolü olacaktır. Ben bu değerli insanların en doğru kararı vereceklerine inanıyorum. En azından halkımızın beklentisi ve umudu bu yönlüdür. Tabii ki seçim sürecinde bu türden çok dikkat çekici olayların olması muhtemeldir. Oyunlar olacaktır; kandırmaya çalışanlar olacaktır. Bu türden hayırsız oyunlara karşı herkes duyarlı olmalıdır. Herkes nerede, ne yapacağını bilmelidir. Kimse acele etmemeli; başta demokrasi güçleri olmak üzere herkes yerinde tutumlarla gerekli yaklaşımı geliştirmelidir. Yani Türkiye özgürlük ve demokrasi mücadelesi bu çerçevede önemli bir döneme girmiştir."
YEŞİL SOL'UN AKIL HOCASI RUS GÖÇMENİ YAHUDİ AMERİKALI
Peki HDP'nin 14 Mayıs'taki seçime girmeyip yedek parti olarak 6'lı koalisyona eklemlenmeye çalıştığı Yeşil Sol adı nereden geliyor? PKK ve Suriye'deki kolu PYD ile İmralı'daki terörist ele başı Abdullah Öcalan'ın da "akıl hocası" Amerikalı bir isim karşımıza çıkıyor. Yeşil ve Sol kavramlarının kaynağı da işte 2006 yılında ölen Rus göçmeni Yahudi Murray Bookchin.
New York - Bronx'ta Rus göçmeni Yahudi ailenin çocuğu olarak 1921'de doğan Bookchin, komünist gençlik örgütüne ve Sosyalist İşçi Partisi'ne katıldı. Otomotiv işçisi oldu. Sendikalarda görev aldı. Bookchin, New York'ta Alman göçmen Troçkist Josef Weber aracılığıyla sınıf mücadelesi kavramını reddeden "Demokrasi Hareketi" grubuna dahil oldu. Hareketin yayın organında yazmaya başladı. Ekoloji konusuna ağırlık verdi. İlk kitabını çıkardı: "Sentetik Çevremiz." Sonra anarşizme yönelen Bookchin, New York Anarşistler Federasyonu'nu kurdu. Kıtlık Sonrası Anarşizm (1971), Özgürlüğün Ekolojisi (1982) ve Şehirsiz Kentleşme (1987) gibi kitaplar yazmayı sürdüren Bookchin, 1988 yılında sosyal ekoloji ve özgürlükçü belediyecilik ilkelerine dayanan Sol Yeşil Ağı kurdu. İşte bugün HDP'nin yedek partisi Yeşil Sol parti de adını buradan alıyor.
ABDULLAH ÖCALAN'IN AKIL HOCASI MURRAY BOOKCHIN PKK'YA DA YOL GÖSTERDİ
PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın düşüncelerine yön veren ve mektup arkadaşlığı da yaptığı Amerikalı Murray Bookchin'in, Suriye'nin kuzeyinde PYD terör örgütü ve bölgedeki terör elebaşlarının peşinde olduğu "otonom" yapılanmaya yol gösterici bir isim aynı zamanda. PYD ve silahlı kolu YPG'nin giderek "kendi kendini yönetme" noktasına ulaşmasında "Bookchin etkisi" yaklaşımına dikkat çekiliyor.
ABD'nin Vermont Eyaleti'nde yaşayan ve 2006'da ölen yazar ve siyasi teorisyen Murray Bookchin, anarşist, özgürlükçü sosyalist ve tarihçi olarak tanımlanıyor. Suriye'deki terör örgütünün kamplarında Murray Bookchin öğretilirken, YPG'ye katılan teröristler de yine aynı kaynaktan ilham alarak besleniyor.
Rusya'dan göç eden Yahudi bir ailenin oğlu olan Murray Bookchin, 1930'lu yıllardaki Büyük Buhran döneminde sol ve sosyalist düşüncelerden etkilendi. Hayat arkadaşı olan biyografi yazarı Janet Biehl, Bookchin'in, merkeziyetçi devlet otoritesine karşı çıkan bir düşünceyİ savunduğunu kaydetti. Janet Biehl'e göre, Bookchin en çok bir devrimci olan büyükannesinden etkilendi.
Bookchin, 2004 yılında, İmralı'da hapis olan PKK elebaşısı Abdullah Öcalan ile yazışmaya başladı. Öcalan, Bookchin'in kitaplarını cezaevinde okumaya başladı. Kitaplar, Öcalan'ın düşüncelerini ve PKK'nın yaklaşımlarını etkiledi. PYD'nin yönetimi tamamen Murray Bookchin'in yazılarını kılavuz alıyor.
HDP'NİN YEDEK PARTİSİ YEŞİL SOL DA PKK İDEOLOJİSİNİN ÜRÜNÜ
Söz konusu oluşum HDPKK hakkında verilecek olası kapatma kararına karşı 16 Ekim 2022'de Olağanüstü Kongre'ye gitti ve logosunda HDP'nin logosuna benzer bir değişiklik yaptı.
Partinin eşsözcüsü İbrahim Akın o dönem yaptığı açıklamada, "HDP'nin kapatılmaması için her türlü mücadeleyi veriyoruz ama kapatılırsa HDP'nin seçeneksiz olmadığını da göstermek istiyoruz" çıkışında bulunarak "Biz HDP'nin devamıyız" mesajı verdi.
"HDP'NİN 3'ÜNCÜ YOLUMUZ VAR ÇIKIŞI"
Yeşil Sol'un Olağanüstü Kongresi'ne katılan isimlerden olan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Yeşil Sol Parti'nin büyüdüğünü ve genişlediğini aktararak, "3'üncü yolumuz var" diyerek planlarını da açıklamıştı.
AKIL HOCALARI ÖCALAN, PKK'YI ÖRGÜT OLARAK GÖRMÜYORLAR
PKK'nin siyasi ayağı HDP ile Yeşil Sol arasındaki benzerlik yalnızca değiştirilen parti logosu ile görev alan isimler değil. HDP gibi PKK elebaşının talimatıyla hayata geçirilen HDK bünyesinde kurulun Yeşil Sol da terör örgütü elebaşı Öcalan için kampanyalara katılıyor.
Partinin il kongrelerinde HDP'li milletvekilleri katılıyor. Tıpkı HDP'liler gibi Yeşil Solllular da PKK'ya terör örgütü olarak görmüyor. PKK'nın siyasi ayağı HDP ile benzer şekilde özerklik, anadilde eğitim gibi bölücü taleplere programında yer veriyor.
Tüm bu yaşananların gölgesinde gözler CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da gölge ortak olarak iştirak ettiği Millet İttifakı'na çevrildi.
6'LI KOALİSYON HDP'Yİ 'YEŞİL SOL' MASKESİYLE OYUNA DAHİL EDİLECEK
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası HDP ile hız kazanan ittifak flörtlerinin Yeşil Sol ile devam edeceği kulislerde konuşulanlar arasında. Böylelikle HDP'ye gelecek olası tepkiler sönümlenip işbirliği meşrulaştırılmak isteniyor. Kısacası HDP, Yeşil Sol maskesiyle oyuna resmi bir şekilde dahil edilecek.
Kürt oylarını kaybetmek istemeyen Millet İttifakı'nın HDP'nin yeni versiyonu Yeşil Sol ile diyalog kanalını açık tutacağı konuşuluyor.
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