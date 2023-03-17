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TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

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Giriş Tarihi: 17.03.2023 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023
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TBMM’ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

HDP İstanbul Milletvekilleri Hüda Kaya ve Musa Piroğlu ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'na ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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