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CHP'li Turgay Develi'den deprem bölgesi için anıt önerisi! Heykel aşkları depreşti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2023 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
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CHP’li Turgay Develi’den deprem bölgesi için anıt önerisi! Heykel aşkları depreşti

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, yaraları sarmak için Türkiye tek yürek oldu. Enkaz üzerinden "siyasi rant" çıkarmak isteyen CHP'li isimler giriştikleri algı operasyonlarının yanısıra akılalmaz önerilerle de gündemi meşgul ediyor. Kentsel dönüşüme karşı çıktığı bilinen 24. Dönem CHP Adana Milletvekili Turgay Develi, depremden sonra yıkım yaşanan yerlere heykel dikilmesi teklifinde bulundu.

Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi sabahı adeta felakete uyandı. Gece saatlerinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik depremin ardından henüz şok atlatılamamışken, öğle saatlerinde 7,6'lık bir deprem daha meydana geldi. 11 ili ve yaklaşık 13,5 milyon kişiyi etkileyen deprem sonrası yaraların sarılması için hızla harekete geçildi.

Türkiye ve dünya adeta "Tek Yürek" olurken, enkaz üzerinde siyaset yapan ve "rant" peşinde koşan CHP'li isimlerden algı operasyonlarının yanısıra akılalmaz önerilerle de gündemi meşgul ediyor.

YİNE ŞAŞIRTMADILAR

Vatandaşa hizmet etmek yerine buldukları her fırsatta heykel diken CHP'li isimler yine şaşırtmıyor. Deprem öncesi planlanan kentsel dönüşüme karşı çıkan 24. Dönem CHP Adana Milletvekili Turgay Develi akılalmaz bir öneri ile gündeme geldi.

CHP'Lİ TURGAY DEVELİ: ANIT DİKELİM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ile Zeydan Karalar'ı etiketleyerek çağrı yapan Turgay Develi, "Depremin vurduğu her bina yeri, her mahalle her ilçe ve illerdeki yıkım alanları yaşananları unutmamak, unutturmamak için anıtlaştırılarak zihinlere kazınmalı…" ifadelerine yer verdi.

Develi'nin bu tweeti sosyal medyada tepkilere sebep oldu.

KENTSEL DÖNÜŞE KARŞI ÇIKMIŞTI
Öte yandan heykel önerisine imza atan Turgay Develi'nin kentsel dönüşüm karşıtı tweeti de gündeme geldİ.

Develi geçtiğimiz yıllarda yaptığı paylaşımda devletin depreme karşı daha dayanıklı binalar için düşündüğü kentsel dönüşüm projesini hedef alarak "30 Mart'ta halkımız 'kentsel dönüşüm' adıyla yapılan rantsal dönüşüm projelerine, TOKİ vurgununa dur diyecek; yerel yönetimlere el koyacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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