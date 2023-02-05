6’lı koalisyonun üyeleri hiç sakin değil! Yumruklu kavga an meselesi | Mahmut Övür yazdı: İYİ Parti nasıl kurtulur?

TABLODAN MEMNUN OLAN TEK KİŞİ...

Bu tablodan memnun olan tek bir parti ve lider var: CHP ve Kılıçdaroğlu... Kılıçdaroğlu öyle bir masa kurdu ki, "Hain ilan edilirim" korkusuyla kimse ayrılamıyor. İyi Partililer bu sürecin neresinde "pişman" oldular bilmiyorum ama bugünkü pişmanlıklarının işe yaramayacağı çok açık.

Birilerinin onları "kilit parti" olarak nitelemeleri de yetmez. Bu Akşener'in sıkışmasından, partisindeki gerilimden belli. Akşener, ne Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay verebiliyor, ne önerdiği iki belediye başkanını aday yapabiliyor, ne de ayrılıp kendi adayını çıkartabiliyor. Eli güçlü olsaydı bunlardan birini çoktan yapardı.