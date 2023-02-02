6’lı koalisyonun vaatleri kes, kopyala, yapıştır! Hükümetin yaptığı hizmetleri vaat diye sıraladılar

Seçimlere aylar kala henüz ortak adaylarını bile belirleyemeyen 6'lı koalisyonun açıkladığı ortak mutabakat metni de tam anlamıyla fiyasko çıktı. Açıkladıkları vaatlerin, AK Parti'nin 21 yıllık iktidarında hayata geçirdiği hizmet ve projelerden kopyalandığı ortaya çıktı. Mutabakat metninde yer alan eğitimden sağlığa, kadına destekten sosyal yardım uygulamalarına kadar neredeyse tüm vaatler, hükümetin zaten halihazırda uyguladığı hizmetlerden oluşuyor.

Sabah Giriş Tarihi: 02.02.2023 07:58 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 09:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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