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Haberler Galeri 6’lı koalisyonun vaatleri kes, kopyala, yapıştır! Hükümetin yaptığı hizmetleri vaat diye sıraladılar

6’lı koalisyonun vaatleri kes, kopyala, yapıştır! Hükümetin yaptığı hizmetleri vaat diye sıraladılar

Seçimlere aylar kala henüz ortak adaylarını bile belirleyemeyen 6'lı koalisyonun açıkladığı ortak mutabakat metni de tam anlamıyla fiyasko çıktı. Açıkladıkları vaatlerin, AK Parti'nin 21 yıllık iktidarında hayata geçirdiği hizmet ve projelerden kopyalandığı ortaya çıktı. Mutabakat metninde yer alan eğitimden sağlığa, kadına destekten sosyal yardım uygulamalarına kadar neredeyse tüm vaatler, hükümetin zaten halihazırda uyguladığı hizmetlerden oluşuyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 02.02.2023 07:58 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 09:29
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6’lı koalisyonun vaatleri kes, kopyala, yapıştır! Hükümetin yaptığı hizmetleri vaat diye sıraladılar

11 toplantı gerçekleştiren ve seçimlere aylar kala henüz ortak adaylarını bile belirleyemeyen 6'lı koalisyonun açıkladığı ortak mutabakat metni de tam anlamıyla fiyasko çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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6’lı koalisyonun vaatleri kes, kopyala, yapıştır! Hükümetin yaptığı hizmetleri vaat diye sıraladılar

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan 6'lı koalisyon şimdiye kadar 11 kez toplanarak ortaya koyduğu Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde millete yeni bir vaat getirilemedi.

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6’lı koalisyonun vaatleri kes, kopyala, yapıştır! Hükümetin yaptığı hizmetleri vaat diye sıraladılar

9 ana başlık, 73 alt başlık ve 240 sayfadan oluşan vaat metni, geçtiğimiz 21 yıllık süreçte AK Parti hükümetleri tarafından zaten hayata geçirilmiş projeleri içeriyor.

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6’lı koalisyonun vaatleri kes, kopyala, yapıştır! Hükümetin yaptığı hizmetleri vaat diye sıraladılar

İşte 6'lı koalisyonun eğitim, sağlık, kadın ve sosyal yardım uygulamaları gibi alanlarda yeni gibi sunduğu vaatler ve mecut durumun karşılaştırılması:

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6’lı koalisyonun vaatleri kes, kopyala, yapıştır! Hükümetin yaptığı hizmetleri vaat diye sıraladılar

DOKTOR RANDEVUSU

6'LI KOALİSYON: Muayene randevu sistemini etkin çalışır hale getireceğiz.
MEVCUT DURUM: MHRS'deki yoğunluk, randevu alıp gitmeyenlere 15 gün süreyle tekrar randevu alamama kuralı getirilerek çözüldü.