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Uçak seferleri iptal mi SON DAKİKA | 5-6 ŞUBAT Sabiha Gökçen-İstanbul Havalimanı uçuşlar iptal mi? Pegasus, THY, Anadolu Jet SORGULAMA EKRANI

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.02.2023
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Uçak seferleri iptal mi SON DAKİKA | 5-6 ŞUBAT Sabiha Gökçen-İstanbul Havalimanı uçuşlar iptal mi? Pegasus, THY, Anadolu Jet SORGULAMA EKRANI

Hem yurt genelini hem de İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağış ve kar uçak seferlerini olumsuz etkiledi. Bugün itibarıyla Türk Hava Yolları (THY), Pegasus gibi firmalar seferlerinde iptal kararları aldılar. İç ve dış hat uçuşları olan binlerce kişi konuya ilişkin detayları araştırarak seferlerinin son durumunu öğrenmeye çalışıyor. İşte Pegasus, THY uçuş durumu sorgulama ekranı...

Uçak seferleri iptal mi son dakika aramaları hız kazandı. MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği 5-6 Şubat tarihleri arasında iç ve dış hat olmak üzere birçok uçuş iptal edildi. Konuya ilişkin detayları öğrenemeye çalışan vatandaşlar Sabiha Gökçen veya İstanbul Havalimanı üzerinden yapacakları yolculukların son durumlarını araştırmaya başladı. Peki Pegasuz, THY uçak seferleri iptal mi edildi?

PEGASUZ, THY UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

Uçuşunuzun durumunu sorgulamak veya değişiklik işlemleriniz için http://bit.ly/AJ-UcusSorgu adresini ziyaret edebilirsiniz.

Türk Hava Yolları İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği 5-6 Şubat tarihlerindeki İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı 238 seferin iptal edildiğini duyurdu. Türk Hava Yolları (THY) 5 Şubat Pazar günü İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı seyahati bulunan yolcularını seferlerde iptallerin olabileceğine karşın uyarmıştı.

238 SEFER İPTAL EDİLDİ!

Yapılan uyarının ardından THY İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 238 seferini iptal ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı, 238 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 72'si iç hat, 166'sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir. Misafirlerimiz uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye, uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden uçuş numarasını ve parkur bilgilerini girerek ulaşabilirler'' ifadelerine yer verildi.

5-6 ŞUBAT SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI MERKEZLİ İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYIN!

5-6 ŞUBAT İSTANBUL HAVALİMANI İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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