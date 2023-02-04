Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den Babacan, Kılıçdaroğlu ve 6'lı masaya sert tepki: Bu nasıl bir FETÖ ağzı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 'Avrupa aferin diyecek' sözlerine tepki göstererek, "Bu nasıl bir FETÖ ağzıdır? Bu nasıl bir emperyalist uşaklığıdır." dedi. 6'lı masanın hazırladığı mutabakata 'ürkek korkak bir metin' diyen İnce, "Karşılıklı birbirlerine ayar veriyorlar. Yardımcılar üzerinden ayar veriyorlar. Bu karşılıklı restleşme. Diğer partiler de pastadan pay kapma telaşında." ifadelerini kullandı.
CHP ile yolları ayırdıktan sonra siyaset hayatına kendi kurduğu Memleket Partisi'nde devam eden Muharrem İnce, 6'lı masanın hazırladığı mutabakat metni, CHP ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 'Avrupa aferin diyecek' sözlerine sert tepki gösterdi.
CHP'DE ATATÜRK VE İNÖNÜ TARTIŞMALARI
CHP'li vekil Mehmet Bekaroğlu yaptığı paylaşımda, "73 yıl önce Rahmetli Menderes tek parti faşizmine karşı 'Yeter, söz milletindir' demişti. Biz de 73 yıl sonra iki partinin kurmakta olduğu faşizme karşı 'Yeter, söz milletindir' diyoruz." ifadelerini kullandı. Atatürk ve İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanı olduğu dönemlerin hedef alındığı "tek parti faşizmi" ifadesi ise büyük tepki çekmişti.
Ayrıca Canan Kaftancıoğlu, daha önce "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganına karşı çıkması ve "Atatürk" yerine sadece "Gazi Mustafa Kemal" demeyi tercih etmesi sebebiyle tepki çekiyordu. Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Bayramı mesajında da Atatürk'ü ağzına almadı.
"KULAĞINDAN TUTUP KAPININ ÖNÜNE KOYARIM"
CHP içerisinde yaşanan Atatürk ve İnönü tartışmalarına tepki gösteren İnce, "Atatürk'e, İnönü'ye faşist diyenler, Dersim katliamcısı diyenler, Mustafa Kemal deyip Atatürk diyemeyenler CHP'yi ele geçirdi. Tepe işgal altındadır. Bu tür insanlar işgal etmiştir. İnşallah o işgal bir gün sona erecektir. HDP'de Atatürk'e laf söylenmesini kabul etmem ama anlarım ama CHP'de laf söylenilmesini anlayamam. CHP milletvekili Atatürk'e İnönü'ne faşist derse atacaksın onu partiden. Ben tutar kulağından atarım kapının önüne. Bana niye gittin diyenlere bu yüzden gittim işte. Mutabakat metninde Atatürk yok. Atatürk ile başlaması lazım. 3 yerde Atatürk geçiyor. Atatürk Orman Çİftliği ve Atatürk Havalimanı olarak geçiyor. Ürkek korkak bir metin." dedi.
11 toplantının ardından hala aday belirleyemeyen 6'lı masaya mutabakat tepkisinde bulunan İnce, "Laiklik yok, İstanbul Sözleşmesi yok. Eğitim yok. Eğitim nasıl olacak? Tarikatlara teslim edilecek mi, edilmeyecek mi? Kürt sorunu yok. Nasıl çözülecek? Korona yok. Bir pandemi yaşamışız. Yeni bir salgın yaşarsak ne yapacağız? Bu yok. Cemevleri yok. Libya Tezkeresi'nde ne yapacaklar? İYİ Parti 'evet' dedi, CHP 'hayır' oyu verdi. Bir daha Libya tezkeresi geldiğinde ne yapacaklar.
2 bin 300 vaadi olanların bir adayı olacaktır, herhalde 15 Mayıs'a bırakmayacaklardır. Karşılıklı birbirlerine ayar veriyorlar. Yardımcılar üzerinden ayar veriyorlar. Bu karşılıklı restleşme. Diğer partiler de pastadan pay kapma telaşında." ifadelerini kullandı.
BABACAN'A SERT TEPKİ: "BU NASIL BİR FETÖ AĞZIDIR?"
Avrupa'nın 'aferin' diyerek sırtlarını sıvazlamasını bekleyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, mutabakat metni için "Avrupa görecek, bize aferin diyecek." ifadelerini kullanmıştı.
Babacan'ın sözlerine tepki gösteren İnce, "CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi bir danışman. Türk Bayrağı kaldırılmış. Tartışıldı mı bu? Tartışıldı. Peki 'Anayasadan Türklüğü çıkaracağız' dedi mi Ali Babacan, dedi. 'Devrim kanunları eskidi artık' dedi mi, dedi. 'Avrupa Birliği bize aferin diyecek' dedi mi, dedi. Çözülmüş bir sorun olan başörtüsünü yeniden gündeme getirdi mi Kılıçdaroğlu, getirdi. Peki bütün bunlar ortadayken İHA ve SİHA'larla ilgili bir başarı söz konusuyken 'Onlara dokunacağız' dedi mi Babacan, onu da dedi.
Gerçeklikten kopmuşlar. Diyor ki; 'Kedi maması 150 lira. Peynir 200 lira. Alamıyorum. Geçinemiyorum. Beslenemiyorum. Kiramı ödeyemiyorum.' diyor, muhalefetten cevap; 'Öyle işler yapacağız ki Avrupa bize 'aferin' diyecek.' Bu nasıl bir komplekstir? Bu nasıl bir FETÖ ağzıdır? Bu nasıl bir emperyalist uşaklığıdır. Bu nasıl bir teslimiyettir? Böyle bir şey olamaz. Avrupa'nın aferinine ihtiyacımız yok bizim ama milletin aferinine ihtiyacımız var. Bir ulusal, milli duruş lazım. Siyaseti yaparız. Bugün o kazanır, yarın biz kazanır. Bir duruş lazım. Sonra bunu toparlamaya çalışacaksın. Bu olamaz." açıklamasında bulundu.
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