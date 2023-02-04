Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’den Babacan, Kılıçdaroğlu ve 6’lı masaya sert tepki: Bu nasıl bir FETÖ ağzı

11 toplantının ardından hala aday belirleyemeyen 6'lı masaya mutabakat tepkisinde bulunan İnce, "Laiklik yok, İstanbul Sözleşmesi yok. Eğitim yok. Eğitim nasıl olacak? Tarikatlara teslim edilecek mi, edilmeyecek mi? Kürt sorunu yok. Nasıl çözülecek? Korona yok. Bir pandemi yaşamışız. Yeni bir salgın yaşarsak ne yapacağız? Bu yok. Cemevleri yok. Libya Tezkeresi'nde ne yapacaklar? İYİ Parti 'evet' dedi, CHP 'hayır' oyu verdi. Bir daha Libya tezkeresi geldiğinde ne yapacaklar.

2 bin 300 vaadi olanların bir adayı olacaktır, herhalde 15 Mayıs'a bırakmayacaklardır. Karşılıklı birbirlerine ayar veriyorlar. Yardımcılar üzerinden ayar veriyorlar. Bu karşılıklı restleşme. Diğer partiler de pastadan pay kapma telaşında." ifadelerini kullandı.