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Kemal Kılıçdaroğlu adayım mı diyecek? İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na onay çıkacak mı? Gözler 9 ve 13 Şubat'ta...

A Haber
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Giriş: 05.02.2023 12:40
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Şubat'ta yapılacak ve cumhurbaşkanı adaylığının görüşüleceği 6'lı masa öncesi 9 Şubat'ta parti meclisini toplayacak. A Haber Editörü Özkan Özcan'dan ayrıntıları aktardı.
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