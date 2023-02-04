Darbe girişiminin şaibeli ismi Henri Barkey'den skandal makale! 6'lı masaya akıl verirken Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı kalkışmasının şaibeli ismi ABD'lı Henri Barkey, Foreign Affairs'te skandal bir makale kaleme aldı. 6'lı masaya 'aferin' alacak öneriler sunan Barkey, Başkan Erdoğan hakkında küstah ifadeler kullandı.
ABD Dış İlişkiler Konseyi'nin (Council on Foreign Relations-CFR) yayın organı Foreign Affairs, Washington'ın yaklaşan Türkiye seçimlerine "askeri müdahale" seçeneklerini ortaya koyan bir makale yayımladı. Yazıyı kaleme alan isim ise 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı kalkışmasında ismi geçen Henri Barkey. Barkey, Türkiye'nin Batı'yı rahatsız eden siyasetlerini sıralarken, 6'lı masaya aday önerisinde bulunuyor. Barkey, ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tehdit edilmesi gerektiğinibelirten küstah ifadeler kullanıyor.
TÜRKİYE'NİN BATI'YI RAHATSIZ EDEN POLİTİKALARI
Barkey, haddini aşarak son zamanlarda Türkiye'nin "Batı'da rahatsızlık yaratan" siyasetlerini şöyle sıralıyor:
"Rusya ile samimi ilişkilerini sürdürdü."
"İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini engellemekle tehdit etti."
"ABD'nin Suriyeli Kürt müttefiklerine karşı bir kara işgalini gündeme getirdi."
"Avrupa Birliği ile ilişkilerde soğukluğu devam ettirdi."
"Yunanistan'a yönelik yeni tehditlerde bulundu."
"Rusya'nın arabuluculuğunda Şam rejimiyle yakınlaşmaya başladı."
Barkey'in terör örgütü YPG/PKK'yı Kürt kökenli müttefikler olarak ifade etmesi dikkat çekiyor.
TÜRKİYE İLE RUSYA'NIN İLİŞKİLERİNİN GELİŞMESİNİ İSTEMİYOR
Barkey, Türkiye'nin ABD'nin uyarılarına kulak asmamasını ve kendi bildiği yolda devam etmesini eleştiriyor. Ankara-Moskova ilişkilerinin gelişmesinden rahatsızlık duyduklarını belirtiyor.
Türkiye'nin "Amerika'nın uyarılarına aldırmadan Moskova'nın Batı yaptırımlarından kaçmasına ve bunların Rus ekonomisine verdiği zararı hafifletmesine yardımcı olduğunu" söyleyen Barkey, Türkiye ve Rusya'nın çıkarlarının pek çok cephede "iç içe geçtiğini", bu siyasetlerin her iki ülkeye de fayda getirdiğini ifade etti.
'TÜRKİYE, BATI'NIN ETKİSİNDEN UZAKLAŞMASINA İZİN VERİLEMEYECEK KADAR ÖNEMLİ BİR ÜLKE"
Barkey, Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinin gerilmesi ihtimalini de değerlendiriyor, 'Hazırlıklı olmalıyız' ifadelerini kullanıyor. Barkey, "Türkiye, Batı etkisinden uzaklaşmasına izin verilemeyecek kadar önemli bir ülkedir." vurgusu yapıyor.
TÜRKİYE'YE 3 CEPHEDE SİLAHLI MÜDAHALE TEHDİDİ
"ABD ve Avrupalı müttefiklerinin, Türkiye'den beklenmedik hamleler gelmesi ihtimaline karşı hazırlık yapmaya başlamaları gerekiyor." diyen Barkey, küstahça ABD'nin Türkiye'yi tehdit ettiği 3 cepheyi şöyle açıklıyor:
"Ege ve Akdeniz'de Yunanistan'la 'kazara' da olsa küçük çaplı bir çatışma",
"Suriye'nin kuzeyinde ABD'yle bir çatışma", "Kıbrıs'ın Türk kesimindeki statükonun değiştirilmesi."
Barkey, Kıbrıs'ta atılacak bir adımın, diğerlerinden "daha dramatik" olacağını da belirtiyor.
BARKEY'DEN HADSİZ SÖZLER: ERDOĞAN TEHDİTTEN ANLAR
Barkey, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tehdit edilmesi gerektiğini söylüyor ve şu küstah ifadeleri kullanıyor:
Erdoğan risk almayı seven biri ama ABD'den gelecek ve bir hesaplaşma yaratmayı seçmesi halinde karşılaşacağı sonuçları özetleyen net bir mesajı görmezden gelmekte zorlanacaktır.
Barkey, muhalefetin parlamenter sistemin restorasyonu gibi siyasetleri göz önüne alındığında Erdoğan'ın iktidardan düşmesinin "rejim değişikliği" anlamına geleceğini söylüyor. Böylece Erdoğan yönetimine "devr-i sabık" yaratma sopası gösteriliyor.
Barkey'in makalesinde ABD'nin, muhalefetin ortak adayı için tercihlerini de ortaya koyuyor. Altılı Masa'yı "nispeten disiplinli bir cephe" olarak öven Barkey, henüz ortak aday belirlenmemesini eleştiriyor. "Umutsuzca aday olmak isteyen" Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "samimi ve çalışkan" olmasına rağmen, "hem karizma eksikliğinden muzdarip hem de modası geçmiş göründüğünü" söylüyor. Barkey, Kılıçdaroğlu için "en zayıf aday o ve muhtemelen Erdoğan'a karşı kaybedecek." değerlendirmesini yapıyor.
Barkey, en güçlü aday olarak Ekrem İmamoğlu ismini ortaya attı.
6'LI MASAYA BATI'DAN 'AFERİN' ALACAK ÖNERİLER
Barkey, muhalefetin Başkan Erdoğan'a karşı daha cesur olması gerektiğini belirterek, Batı'dan "aferin alacak" muhalefet siyasetleri şöyle aktarıyor:
"Altı partili muhalefet şimdiden Erdoğan'ın Ege ve Akdeniz bölgeleri ya da ABD, Suriye ve Kürtlerle ilgili son dış politika açıklamalarının çoğunu kabul etti.
Türk Hava Kuvvetleri'nin Suriye'de attığı bombalar ABD personelinin birkaç yüz metre yakınına düşerken Erdoğan, muhalefeti kenardan tezahürat yapan ürkek oyunculara indirgedi.
Muhalefet partileri Erdoğan'ın Mısır, Suudi Arabistan, BAE ve İsrail gibi Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerinde son dönemde yaptığı değişime ya da Rusya ile yakın ilişkilerine de karşı çıkmadı.
HENRİ BARKEY KİMDİR?
Türkiye asıllı bir Yahudi olan Henri Barkey, eski ABD Dışişleri Bakanlığı Siyaset Planlama Dairesi görevlisi. ABD yönetimlerinin en kıdemli Türkiye, Kürt ve Batı Asya görevlilerinden biri olan Barkey, ABD yönetimine yol haritası sunan raporlarla tanınıyor. Uzun yıllardır "bilimadamı-araştırmacı" sıfatıyla sahnede olan Henri Barkey çok iyi Türkçe konuşuyor. Barkey, Leigh Üniversitesi'nde "araştırmacı". Eşi Ellen Laipson, 1997-2002 yılları arasında, CIA Ulusal İstahbarat Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Bu görev, CIA'da 3. en önemli görev olarak niteleniyor. Barkey ve eşi Laipson, 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimi sırasında Büyükada'daydı. Henri Barkey, eşi Ellen Beth Laipson ile darbe girişimini takip etmek için Splendid Otel 14 numaralı odada konakladığı ve bu otelden 17 Temmuz 2016 günü ayrılmıştı. Haklarında iddianame hazırlanan Barkey ve Laipson, darbe girişimi şüphelilerinden.
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