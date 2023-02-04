Darbe girişiminin şaibeli ismi Henri Barkey’den skandal makale! 6’lı masaya akıl verirken Başkan Erdoğan’ı hedef aldı

TÜRKİYE İLE RUSYA'NIN İLİŞKİLERİNİN GELİŞMESİNİ İSTEMİYOR

Barkey, Türkiye'nin ABD'nin uyarılarına kulak asmamasını ve kendi bildiği yolda devam etmesini eleştiriyor. Ankara-Moskova ilişkilerinin gelişmesinden rahatsızlık duyduklarını belirtiyor.

Türkiye'nin "Amerika'nın uyarılarına aldırmadan Moskova'nın Batı yaptırımlarından kaçmasına ve bunların Rus ekonomisine verdiği zararı hafifletmesine yardımcı olduğunu" söyleyen Barkey, Türkiye ve Rusya'nın çıkarlarının pek çok cephede "iç içe geçtiğini", bu siyasetlerin her iki ülkeye de fayda getirdiğini ifade etti.

'TÜRKİYE, BATI'NIN ETKİSİNDEN UZAKLAŞMASINA İZİN VERİLEMEYECEK KADAR ÖNEMLİ BİR ÜLKE"

Barkey, Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinin gerilmesi ihtimalini de değerlendiriyor, 'Hazırlıklı olmalıyız' ifadelerini kullanıyor. Barkey, "Türkiye, Batı etkisinden uzaklaşmasına izin verilemeyecek kadar önemli bir ülkedir." vurgusu yapıyor.

TÜRKİYE'YE 3 CEPHEDE SİLAHLI MÜDAHALE TEHDİDİ

"ABD ve Avrupalı müttefiklerinin, Türkiye'den beklenmedik hamleler gelmesi ihtimaline karşı hazırlık yapmaya başlamaları gerekiyor." diyen Barkey, küstahça ABD'nin Türkiye'yi tehdit ettiği 3 cepheyi şöyle açıklıyor:

"Ege ve Akdeniz'de Yunanistan'la 'kazara' da olsa küçük çaplı bir çatışma",

"Suriye'nin kuzeyinde ABD'yle bir çatışma", "Kıbrıs'ın Türk kesimindeki statükonun değiştirilmesi."

Barkey, Kıbrıs'ta atılacak bir adımın, diğerlerinden "daha dramatik" olacağını da belirtiyor.