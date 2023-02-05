Son dakika: Diyarbakır'dan Bodrum'a giden yolcu otobüsü Afyonkarahisar'da kaza yaptı! Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
Son dakika haberleri... Diyarbakır'dan Bodrum'a giden yolcu otobüsü, Afyonkarahisar'da devrildi. Meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 36 kişi yaralandı. 3 kişi otobüs altından kurtarılmaya çalışılıyor.
Diyarbakır'dan Bodrum'a giden yolcu otobüsü devrildi, kazada 6 kişi hayatını kaybetti 36 kişi yaralandı.
3 KİŞİ OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI
Diyarbakır'dan Bodrum'a giden otobüs Afyonkarahisar Dinar Haydarlı mevkiinde devrildi. Kazada, 6 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.
3 kişi otobüs altından kurtarılmaya çalışılıyor.
Detaylar gelecek...
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