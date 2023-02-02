6’lı koalisyonda neler oluyor? Muhalefet "Avrupa'dan aferin" mi bekliyor? A Haber'de sert tepki: Avrupa görevini yerine getirdi
6'lı koalisyonun ortaklarından Ali Babacan'ın, "Avrupa bize aferin diyecek" açıklaması, 6'lı koalisyonun yıkacağız, yapmayacağız, kaldıracağız dediği vaatleri ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun tehdit siyaseti... 6'lı koalisyonun hedefi "Batı'dan onay almak" mı? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve İletişimci - Yazar Ali Saydam A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ortak mutabakat metnini "Avrupa bize aferin diyecek'' sözleri ile anlatmasına CHP'den destek geldi. Parti sözcüsü Faik Öztrak eleştiri oklarının hedefindeki ittifak ortağına sahip çıktı.
6'LI KOALİSYONUN YIKIM MUTABAKATI
Öte yandan koalisyon vaat eden muhalefetin mutabakat metni tartışılıyor. Muhalefetin ortak mutabakat metni "manda arayışı" mı? 6'lı koalisyonun hedefi "Batı'dan onay almak" mı? 6'lı koalisyonda neler oluyor?
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve İletişimci - Yazar Ali Saydam A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: Kargaşa var, kaos var. Söylenenlerin perde arkası var. Söylenene baktığımız zaman farklı bir tavır izlemesini düşünürsünüz ama bakıyoruz yarın söylenenin tersi yapılabiliyor.
SÖZDE ATATÜRKÇÜ OLDUĞUNU BELİRTEN CHP...
Faik Öztrak, Ali Babacan'a sahip çıkıyor ve CHP Atatürk'ün partisi sözde Atatürk'ün 1920'de TBMM'de yaptığı bir konuşma var. İçimizde maalesef bir takım adımları atarken Batı'lılara ecnebilere ifadesini kullanıyor danışmak gerektiğini ecnebilerin gösterdiği yolda yürünmesinin gerektiğini düşünen bir takım zihniyetler belirdi halbuki hangi istiklal vardır ki bu Batı'lıların telkin ve tavsiyeleriyle yükselebilsin tarih böyle bir hadise kaydetmemiştir diyor. Bakıyoruz Atatürkçü olduğunu belirten bir CHP Batı'lılardan aferin almaya çalışanlarla birlikte yol yürüyor onlara destek oluyor.
ÇÖP DEĞERİNDE
Öbür taraftan HDP zaman zaman bir takım çıkışlar yapıyor burada pazarlıkta elini güçlendirmeye çalışıyor sıkıştırıyor 6'lı masayı ve özellikle CHP'yi. CHP zaten adayını aylar önce belirledi merkez yönetim kurulunda karar alındı. Bizim adayımız genel başkanımız denildi. Hatta Özgür Özel'in yaptığı bazı açıklamalar var. Mutabakat metinleri falan tamamı bence çöp değerinde.
KILIÇDAROĞLU'NA ASKERLİK YAPIYOR
Çünkü şöyle söylüyor artık yeni sisteme göre biz hazırlık yapmak zorundayız yeni sistemde Türkiye'yi cumhurbaşkanları yönetir o açıdan 6'lı masanın ortak bir aday çıkarması bizim açımızdan hiçbir anlam ifade etmez biz iktidar olabilmek için kendi genel başkanımızı aday göstermeliyiz diyor. Yani o başbakanlık sözcüklükleri bir takım paylaşımlar hepsi hikaye. Bizim gelecek genel başkanımız Türkiye'yi idare edecek bu protokoller falan da çok önemli değil diyor ve şunu söylüyor aslında bu 6'lı masanın bütün paydaşları Kemal Kılıçdaroğlu'na askerlik yapıyor CHP'ye askerlik yapıyor diyor.
Öbür taraftan Meral Akşener bir takım açıklamalar yapıyor itirazları var ama aynı itirazları dillendiren Cihan Paçacı'yı genel başkan yardımcısını görevden alıyor. Masada oturmaya devam ediyor. O da pazarlıkta elini daha yüksek tutmaya çalışıyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız.
BAŞKA ÇARELERİ YOK
Birbirlerinin sakalını yoluyorlar. Bu beraberlik devam edecek. Başka çareleri yok. Hiçbirisi tek başına bir anlam ifade etmiyor. Topladığınız zaman bile anlam ifade eder mi etmez mi tartışılır. Bunlar birlikte hareket etmek zorundalar mecburlar mahkumlar. Bir takım taahhütleri var. Başka türlü tek başlarına bir sonuç alamayacaklar ve hepsinde ortak bir düşünce var.
Tamamı Erdoğan düşmanlığı üzerinden götürüyor tamamı istismar siyaseti üzerinden bir tavır alıyor. O açıdan başka çareleri yok devam edecekler kafa göz yararak da olsa birbirlerini sıkıntıya soksalar da birbirlerine bir takım mesajlar verseler de başka çareleri yok. Devam ederken daha fazla pay almak için bir kavga var.
Bunlar Batı'lılarla birlikte olup mahallenin delikanlısını dövmeye çalışıyorlar bütün mesele budur. Ondan sonrası tufan. Ben meseleye böyle bakıyorum.
AVRUPA GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ
İletişimci – Yazar Ali Saydam: Bir kere Avrupa aferin diyor CHP destekledi Sayın Babacan'ın bu veciz tespitini Avrupa görevini yerine getirdi. Ne yaptı? Önce ABD 27 Ocak'ta bir açıklama yaptı Türkiye'de terör tehlikesi var gitmeyin diye hemen arkasından bir kez daha tekrarladı. ABD'yi hemen kimler izledi? İngiltere, Belçika, İspanya, İsveç, İtalya izlediler. 3 ülke daha da ileri gitti İstanbul'daki konsolosluklarını kapattılar. Fransa, Hollanda ve Almanya. Bu aslında işaret fişeği Biden tarafından yıllar önce daha henüz başkan değilken atılmış bir konu. Destekleyeceğiz muhalefeti ve de Erdoğan'ı devireceğiz diye.
"HDP'YE GÖZ KIRPMAK İÇİN"
CHP'nin var oluş nedeni olarak ortaya koyduğu Atatürk'ün adı geçmiyor mutabakat metninde. Neden yok? HDP'ye göz kırpmak için yok. Milli bağımsızlık kavramı yok. PKK'dan tek laf yok.
"İLKESİZ BİRLİK CEPHESİ"
Bir arada ilkesiz birlik cephesi diyorum ben yıllardır kurulduktan beri devam ettirmeyi sürdürüyorlar. Bunların başındaki en büyük bela HDP. Şeytan sopası gibi duruyor orada. Kemal Bey da eyyamcı tavrıyla vaziyeti idare etmeye çalışıyor.
En çok rahatsız olan tabii ki İYİ Parti'nin tabanı. Mutabakat metnine mutabık oldukları metinde PKK'nın HDP'nin hoşuna gidecek ne varsa koymuşlar.
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