6’lı koalisyonda neler oluyor? Muhalefet "Avrupa'dan aferin" mi bekliyor? A Haber'de sert tepki: Avrupa görevini yerine getirdi

KILIÇDAROĞLU'NA ASKERLİK YAPIYOR

Çünkü şöyle söylüyor artık yeni sisteme göre biz hazırlık yapmak zorundayız yeni sistemde Türkiye'yi cumhurbaşkanları yönetir o açıdan 6'lı masanın ortak bir aday çıkarması bizim açımızdan hiçbir anlam ifade etmez biz iktidar olabilmek için kendi genel başkanımızı aday göstermeliyiz diyor. Yani o başbakanlık sözcüklükleri bir takım paylaşımlar hepsi hikaye. Bizim gelecek genel başkanımız Türkiye'yi idare edecek bu protokoller falan da çok önemli değil diyor ve şunu söylüyor aslında bu 6'lı masanın bütün paydaşları Kemal Kılıçdaroğlu'na askerlik yapıyor CHP'ye askerlik yapıyor diyor.