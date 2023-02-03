CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık için yeni hamle! Genel Merkez'e "Ben Kemal geliyorum" afişi asıldı | Adaylık krizi pankartlara yansıdı

"BİZ DE ONAY MAKAMI DEĞİLİZ"

"Ben Kemal. Geliyorum" afişini CHP'liler sosyal medyadan paylaşmaya devam ederken Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve partililerin nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.

Zira son olarak İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, "CHP masayı Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz." demişti.