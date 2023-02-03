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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık için yeni hamle! Genel Merkez'e "Ben Kemal geliyorum" afişi asıldı | Adaylık krizi pankartlara yansıdı

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Giriş Tarihi: 03.02.2023 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan adaylık için yeni hamle! Genel Merkez’e Ben Kemal geliyorum afişi asıldı | Adaylık krizi pankartlara yansıdı

Seçimlere aylar kala henüz ortak adaylarını bile belirleyemeyen 6'lı koalisyon ortak mutabakat metnini açıklarken, adaylık için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yeni hamleler geliyor. İYİ Parti ile CHP arasındaki adaylık kavgası pankartlara da yansımaya başladı. Daha önce Akşener, Kılıçdaroğlu'na rakip göstermek istediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yer aldığı pankartları İstanbul'un dört bir yanına astırmıştı şimdi de Kılıçardoğlu CHP Genel Merkezi'ne "Ben Kemal. Geliyorum" afişini astırdı.

CHP Ankara Genel Merkezi'nde Adnan Menderes'in sözü olan "Yeter! Söz Milletin" yazılı afiş kaldırılarak yerine yenisi asıldı.

CHP "YETER SÖZ MİLLETTİNDİR" SLOGANINA ÇÖKMEYE ÇALIŞMIŞTI
Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin AK Parti'nin temelini attığı hizmetlere çöktüğü bu günlerde CHP yönetimi bu durumu daha ileri bir noktaya taşıyarak, Adnan Menderes ve Başkan Erdoğan ile özdeşleşen "Yeter Söz Millettindir" sloganına çökmeye çalışmıştı.

"BEN KEMAL GELİYORUM" AFİŞİ ASILDI
Son olarak yaptığı açıklamalarla adaylığını adeta ilan eden Kılıçdaroğlu, 13 Şubat'ta toplanacak 6'lı koalisyonun toplantısına 10 gün kala CHP Genel Merkezi'nde yer alan ve Başkan Erdoğan'ın tepki gösterdiği "Yeter Söz Milletindir" afişini indirerek yerine "Ben Kemal. Geliyorum" afişini astırdı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Genel Merkez binasına asılan, üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı bulunan afişin fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak "CHP Genel Merkezi anlık… Ben Kemal Geliyorum!" notunu düştü.

VATANDAŞTAN GÜNDEM OLAN HAREKET
Kılıçdaroğlu'nun "Ben Kemal. Geliyorum" afişinin genel merkeze asılmasının ardından bir vatandaşın karşı hamlesi sosyal medyada gündem oldu. İsminin Emirhan olduğu öğrenilen vatandaş, CHP Genel Merkezi'nin önünde "Kılıçdaroğlu aday olmasın" dövizi açıp poz verdi.

"BİZ DE ONAY MAKAMI DEĞİLİZ"
"Ben Kemal. Geliyorum" afişini CHP'liler sosyal medyadan paylaşmaya devam ederken Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve partililerin nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.

Zira son olarak İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, "CHP masayı Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz." demişti.

AKŞENER İMAMOĞLU AFİŞLERİ ASTIRMIŞTI
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasını Saraçhane'de adaylık PR'ına dönüştüren Meral Akşener, tüm şehirlerde İBB Başkanı ile olan fotoğraflarını reklam panolarına astırmıştı.

"BİZ KAZANACAK ADAY İSTİYORUZ"

Kılıçdaroğlu isminin adaylığının öne çıkması ile ilgili düşünceleri paylaşan Özlale, "İki tane belediye başkanının önerilmesi halinde biz buna hayır demeyeceğimizi söylüyoruz. Biz kazanacak kişinin aday gösterilmesini istiyoruz. Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'na aynı mesafedeyiz." dedi. Özlale, kendi adaylarını çıkaracakları yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını belirterek, İmamoğlu ve Yavaş ismini bir kez daha vurguladı, "İYİ Parti en baştan beri söylüyor, anketlerde iki belediye başkanı öne çıkıyor. 'Bunlar gelirse itiraz etmeyeceğiz' dedik. İYİ Parti, hem genel başkanını aday göstermeyerek, hem de iki tane yüksek oy alan belediye başkanından herhangi birisine itiraz etmeyeceğini söyleyerek üzerine düşenin fazlasını yaptı." ifadelerini kullandı.

''BEN KEMAL, GELİYORUM''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında söylediği "Seçimin ertesi günü onların telefonu acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar: Ben Kemal, geliyorum!" ifadeleri kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, Genel Merkezin girişine pankart olarak asıldı.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, sanatçı Cüneyt Arkın'ın başrolünde yer aldığı, "Hınç" filmini hatırlatmıştı. Filmde, intikam alacağı kişileri tek tek arayan Arkın, "Ben Kemal, geliyorum" dedikten sonra telefonu kapatıyor.

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