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Mayıs sloganı: Yeter söz milletindir | ANALİZ

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Giriş: 19.01.2023 08:27
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında seçimler için merhum Başbakan Adnan Menderes üzerinden 14 Mayıs'ı işaret etti. Menderes'in 1950'de "Yeter söz milletindir" diyerek girdiği seçimden zaferler çıktığı belirtti. Erdoğan konuşmasında dün ile bugünü karşılaştırarak verdiği örnekle "Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, 6'lı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına 'yeter' diyecektir.'' diye konuştu. Peki o günle bugün arasında nasıl bir bağ var? O gün konuşulanlarla bugün konuşulanlar arasında hangi benzerlikler var? Detaylar analiz haberimizde…
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