Ekrem İmamoğlu için İstanbul’da manidar pankartlar! Başkanlık yaptığı şehri unutan İmamoğlu’nu tiye aldılar: İstanbulumuza hoş geldiniz

15 İLE ZİYARET

İmamoğlu geçtiğimiz hafta yaptığı Kastamonu gezisinin ardından rotayı Bursa'ya çevirdi. İmamoğlu bu ziyaretlerin ardından Sinop, Karabük, Tunceli, Artvin, Giresun ve Hakkari gibi farklı bölgelerden 15 ili ziyaret edecek.