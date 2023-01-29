Ekrem İmamoğlu için İstanbul'da manidar pankartlar! Başkanlık yaptığı şehri unutan İmamoğlu'nu tiye aldılar: İstanbulumuza hoş geldiniz
2023 seçimlerine artık sayılı bir süre kalırken adaylık konusunda ısrarından vazgeçmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Anadolu gezileri" adı altında Türkiye'yi dolaşmaya devam ediyor. Son dönemde Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ön plana çıkması sonrası Akşener ile birlikte "Saraçhane Operasyonu" çeken İmamoğlu'nun bu turları vatandaşlar arasında "İstanbul'u iyice unuttu" yorumlarına neden oldu. İmamoğlu'nun bu tavrını tiye alan vatandaşlar İstanbul'un birçok noktasına 'hoş geldin' pankartları astı.
Geçtiğimiz dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya yaptığı icazet seferini fırsat bilerek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile "Saraçhane Operasyonu" çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu adaylık savaşını yeni bir boyuta taşıdı.
GERİ PLANDA KALINCA ANADOLU TURU
Kılıçdaroğlu'nun son dönemlerdeki hamleleri sonrası arka planda kalan İmamoğlu adaylık konusundan vazgeçmezken Anadolu turuna çıkmaya karar verdi.
"SOKAKTA KARŞILIK GÖRÜYORUM BENİ ADAY YAPIN"
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un sorunlarıyla uğraşmak yerine şehir şehir tura çıkması adaylık sevdasından vazgeçmediğini gösteriyor. İmamoğlu bu yolla Kemal Kılıçdaroğlu'na ve 6'lı masaya "Sokakta karşılık görüyorum beni aday yapın" mesajı vermek istiyor.
VATANDAŞLAR TİYE ALDI
Kastamonu, Atina ve Bursa gezileriyle adeta İstanbul'u unutan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na vatandaşlardan 'tiye' alan bir karşılama mesajı geldi.
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