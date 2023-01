Son dakika: Bilecik’te toplu açılış töreni | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Biz de geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her eseri, milletimize yaptığımız her hizmeti bu anlayışla hayata geçirdik. Attığımız her adımda, girdiğimiz her mücadelede Sultan Alparslan'ın, Osmangazi'nin, Fatih Sultan Mehmet Han'ın, aziz şehitlerimizin manevi desteğini hep yanımızda hissettik. Geliştirdiğimiz son teknoloji insansız hava aracına Kızılelma adını verirken de bu kavramın işaret ettiği hedefi hayal ediyorduk.

Osmanlı Söğüt'te başladığı yolculuğunu önce Bursa'ya ardından Edirne'ye, sonra İstanbul'a, onu takiben Belgrad'a ve nihayet Viyana kapılarına kadar sürdürürken sadece toprak kazanma peşinde değildi. Bizim milletimiz, ayak bastığı her yeri eman yurdu haline getirme huzuru, adaleti, refahı hakim kılma gayesi taşıyordu. Avrupa'nın şark meselesi olarak gördüğü Osmanlı'yı parçalamak için dört bir yandan üzerine çullandığı dönemde dahi bu hayal tüm canlılığıyla milletimizin benliğinde yaşıyordu. Hayallerini kaybeden, yani Kızılelması kalmayan milletler, tıpkı geçmiştekiler gibi tarihin tozlu sayfaları arasına karışmaya mahkumdur. Biz, millet olarak hayallerimizden asla vazgeçmediğimiz için hala dimdik ayaktayız. Hala bölgemize ve dünyaya sözümüzü söylüyoruz. Emperyalistlerin kan, zulüm, sömürü üzerine kurduğu kirli düzenin aksine bizim hayallerimizin istikameti hep barışa ve hakkaniyete dönüktür.