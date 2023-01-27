Son dakika: Bilecik’te toplu açılış töreni | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

"HER KİM OSMANLI'YI KÖTÜLÜYORSA YA MANKURTTUR YA DA KUYRUK ACISI VARDIR"

Dünyanın hala hayranlıkla karışık bir çekingenlikle adını andığı Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gazi'yi bakınız tarihçilerimiz nasıl anlatıyor. Osman Gazi, küçük bir bölgede tutunmaya çalışan Türkmenleri, büyük bir devletin çekirdeği haline getirdi. Devrin büyük güçleri, Bizans'a ve Moğollara riske girmeden meydan okudu. Hakimiyeti altındaki yerlerde yaşayan Hristiyanlara iyi davrandı. Siyasi gelişmeleri ve fırsatları iyi değerlendirdi. Nerede ilerleyeceğini, nerede duracağını Osmanlı iyi bildi. Kuvvet ve müsamaha, cesaret ve tedbir, askeri güç ve strateji unsurlarını daima birlikte kullandı. Böylece bir dünya devleti kurdu. Biz de bugün tıpkı ecdadımız Osman Gazi'nin yaptığı gibi ülkemizi çağın şartlarına göre en iyi eserlere, hizmetlere, siyasi etkinliğe, ekonomik altyapıya, askeri güce kavuşturma mücadelesi veriyoruz.

Her kim bazı tarihçilere göre bugün 724'üncü kuruluş yıldönümü olan Osmanlı'yı kötülüyor, aşağılıyorsa ya mankurttur ya kuyruk acısı vardır. Bilecik'ten, devletini kurduğu topraklardan Osman Gazi'yi ve Osmanlı'yı yöneten tüm neslini rahmetle, şükranla yad ediyorum. Rabbim bizlere inşallah onlara layık olmayı, onların mirasını yaşatmayı, onların bıraktığı emaneti daha ileriye taşımayı nasip etsin.

Biz hiçbir zaman sizlerin ve milletimizin hiçbir ferdinin vaktini hamasetle heba etmedik. Allah'ın yardımına ve milletimizin desteğine güvenerek çıktığımız eser ve hizmet yolculuğunda medeniyet ve tarih mirasımızı bize ışık tutan bir rehber olarak gördük. Ne söylediysek onu yapmanın gayreti içinde olduk. Ne söz verdiysek yerine getirmek için gece gündüz çalıştık, çabaladık. Hamdolsun rabbimiz bize, ülkemize ve milletimize taahhütlerimizin çoğunu daha da ilerisine geçerek yerine getirmeyi nasip etti. Eksik kalan işler elbette oldu ama kazanımlarımız öylesine büyük ki bunların telafisi sadece vakit meselesidir. Yaşı müsait olanlar 20 yıl öncesinin eski Türkiye'sini hatırlar mı? Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, tarımdan sanayiye, spordan sosyal yardımlara her alanda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini akıl ve vicdan sahibi herkes görüyor, kabul ediyor.