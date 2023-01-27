İYİ Parti Kılıçdaroğlu'na karşı ayaklandı: İmamoğlu videosuyla "Seni aday yapmayız" mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemediklerini dünden bu yana açık açık ilan eden İYİ Parti kanadından bugün de dikkat çeken bir açıklama geldi. İYİ Partili Mehmet Aslan, Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na karşı parlattığı CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun videosunu paylaştı. CHP liderine açık açık, "Seni aday yapmayız" mesajı veren Aslan, "Sokağın sesini görmezden gelirseniz, sandıkta da siz görmezden gelinirsiniz!" restini çekti. Geride kalan gün de, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, CHP liderine yönelik 'kendi adayımızı çıkarırız' resti sonrası görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. 6'lı masanın toplantısı ardından yapılan 'halkın iradesi' vurgusu ise dikkatlerden kaçmamıştı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, dün bir gazeteye verdiği demeçte, ittifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin iki ihtimalin olduğunu belirterek, "Ya Kemal Bey bu itiraza karşı yeni bir aday önerir ya da kendisinde diretir" dedi.
İkincisinin daha olası olduğunu belirten Paçacı, "O zaman ne olur?" sorusuna, "Altılı Masa bir deklarasyon yayınlayabilir ve çoklu adayla çıkar, İYİ Parti de kendi adayını çıkarabilir." yanıtını verdi.
İYİ PARTİ'DE 'KILIÇDAROĞLU' KIYIMI
Yaşananlar sonrası ittifak birbirine girdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Paçacı'yı görevden el çektirdi. İYİ Partili Paçacı görevinden istifa ettiğini duyurdu.
AKŞENER'İN KILIÇDAROĞLU'NU BİTİRİP İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNE AÇACAK 'ANKET' OYUNU
Yaşananlar sonrası 11'inci kez toplanan 6'lı masa yazılı bir açıklama yaptı. Duyuruda yer alan 'halkın tercihleri' ifadesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirdi.
Öte yandan 11. toplantı sonunda masaya getirilen 'anket' kartı İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne çektiği set olarak da yorumlandı.
AYTUN ÇIRAY'DAN 'YENİ KRİZLER OLABİLİR' SİNYALİ
Partisinde yaşanan krize ilişkin CHP tarafından fonlanan Halk TV'de açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, yeni krizlerin yaşanabileceğini sinyalini verdi.
Tam da bu açıklamann ertesi gününde İYİ Parti kanadından dikkat çeken bir çıkış geldi.
İMAMOĞLU'NA BURSA'DA PR ÇALIŞMASI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile iş birliği yaparak Anadolu'da adaylık turlarına başlayan Ekrem İmamoğlu, bugün de Bursa'ya gitti.
Burada çeşitli temaslarda bulunan İmamoğlu, kendisi için toplanan bir gruba açıklama yaptı.
İYİ PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA "SENİ ADAY YAPMAYIZ" MESAJI
Bu ana ait görüntüleri paylaşan İYİ Partili Mehmet Aslan, "Türk siyasi tarihinde, bir belediye başkanın gittiği her ilde, onbinlerle karşılandığının tek örneğini gösterebilir misiniz? Sokağın sesini görmezden gelirseniz, sandıkta da siz görmezden gelinirsiniz! Bu işin şakası yok. Aklın yolu bir." ifadeleriyle isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
Murat Ongun'un paylaştığı videoyu alıntılayan İYİ Partili Mehmet Aslan'ın tweetine Ekrem İmamoğlu'nu etiketlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.
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