Osmaniye’de deprem son dakika! Osmaniye’de deprem mi oldu? 3 Şubat AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi!

VALİ ERDİNÇ YILMAZ: ŞU ANA KADAR HERHANGİ OLUMSUZ BİR İHBAR ALMADIK. TAKİP VE TARAMALARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz tüm hemşehrilerine geçmiş olsun diklerini ileterek, "Şu ana kadar herhangi olumsuz bir ihbar almadık. Takip ve taramalarımız devam etmektedir." dedi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

2023.02.03 14:05:08 37.1973 36.4153 5.2 -.- 4.2 4.1 YARBASI-DUZICI (OSMANIYE) İlksel

2023.02.03 13:06:16 36.1063 33.5343 0.0 -.- 1.6 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2023.02.03 12:42:00 36.2308 33.5960 0.0 -.- 1.3 -.- HIRMANLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2023.02.03 12:02:55 37.5512 40.4018 2.7 -.- 1.5 -.- YETKINLER-MAZIDAGI (MARDIN) İlksel

2023.02.03 11:24:11 39.2565 30.4340 0.0 -.- 1.7 -.- SALIHLER-SEYITGAZI (ESKISEHIR) İlksel

2023.02.03 10:45:02 39.1533 29.0815 10.4 -.- 1.6 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2023.02.03 10:41:08 36.3897 29.0150 36.1 -.- 2.2 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

2023.02.03 10:35:00 38.1013 27.0318 2.9 -.- 1.6 -.- KELER-MENDERES (IZMIR) İlksel

2023.02.03 09:42:18 40.6627 30.4557 11.9 -.- 1.3 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel

2023.02.03 09:18:24 38.4838 30.4325 19.2 -.- 0.9 -.- TEKKE-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel

2023.02.03 08:47:55 36.1177 27.3603 16.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2023.02.03 08:01:27 37.8788 29.4897 11.8 -.- 1.4 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2023.02.03 07:59:48 40.6988 36.7060 5.0 -.- 3.7 3.7 DOGANYURT-ERBAA (TOKAT) İlksel

2023.02.03 07:48:11 36.0497 27.4242 11.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2023.02.03 06:33:40 39.3972 26.2047 1.8 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.02.03 06:10:21 38.5623 26.7192 6.4 -.- 2.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.02.03 05:48:03 40.7902 30.8713 12.4 -.- 1.6 -.- YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel

2023.02.03 05:25:32 38.3458 27.2033 7.9 -.- 1.6 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.02.03 04:34:45 40.8385 28.7643 20.4 -.- 2.1 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.02.03 04:14:13 35.0573 24.8228 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2023.02.03 03:59:57 38.6450 40.3510 14.6 -.- 1.8 -.- KAVAKLI-GENC (BINGOL) İlksel

2023.02.03 03:49:02 36.7392 34.7078 5.4 -.- 1.9 -.- MERSIN ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel

2023.02.03 03:46:57 39.2633 42.3333 18.2 -.- 1.3 -.- KARAKOC-MALAZGIRT (MUS) İlksel

2023.02.03 02:44:47 35.9345 23.3012 23.8 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.02.03 02:32:45 39.4252 26.2502 9.9 -.- 1.5 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.02.03 02:09:39 39.1000 40.9722 5.3 -.- 1.1 -.- GOYNUK-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2023.02.03 01:40:15 37.8895 26.9522 13.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.02.03 01:21:14 35.9043 28.6525 16.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2023.02.03 01:15:41 38.4645 44.8102 13.8 -.- 2.2 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2023.02.03 00:24:55 40.6613 30.4468 14.0 -.- 1.4 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel

2023.02.03 00:13:07 35.5682 28.4273 22.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2023.02.03 00:12:12 40.3465 27.5397 4.8 -.- 1.7 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.02.02 23:51:45 39.1132 24.1342 7.8 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel

2023.02.02 23:41:47 37.8122 29.9940 9.1 -.- 1.2 -.- BASMAKCI-(BURDUR) İlksel

2023.02.02 23:40:44 37.7532 30.0367 8.0 -.- 2.0 -.- CIMBILLI-(BURDUR) İlksel

2023.02.02 23:29:49 40.6568 30.4505 11.0 -.- 2.0 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel

2023.02.02 23:27:33 37.0537 30.3318 4.0 -.- 1.6 -.- ESENYURT-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2023.02.02 23:25:49 35.5340 25.4595 5.5 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.02.02 23:25:42 40.6672 30.4430 13.9 -.- 3.2 3.0 DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel

2023.02.02 23:23:10 39.3692 26.2200 13.1 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.02.02 23:12:48 40.6665 30.4687 4.0 -.- 1.3 -.- KAYALARMEMDUHIYE-ERENLER (SAKARYA) İlksel

2023.02.02 23:08:40 40.6620 30.4383 15.7 -.- 3.3 3.0 DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel

2023.02.02 22:10:37 40.6585 30.4383 15.1 -.- 1.5 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel

2023.02.02 20:51:20 38.9803 27.8732 9.5 -.- 1.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel