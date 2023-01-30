Ekrem İmamoğlu adaylık için dört koldan saldırıyor! Danışmanı Necati Özkan'dan manidar paylaşım: "İktidar kazanmaya yakın taraf"
İYİ Parti ile CHP arasındaki adaylık kavgalarında tansiyon düşmüyor. CHP Gençlik Kolları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını 4 Şubat'ta açıklayacağını ima eden bir paylaşım yaptı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Meral Akşener'den aldığı gazla Anadolu'da adaylık turuna çıktı. Yaşananların gölgesinde, İmamoğlu'nun seçim kampanya direktörlüğünü yapan siyasi danışmanı Necati Özkan, kaleme aldığı yazıda, iktidarın seçimi kazanmaya yakın taraf olduğunu açıkladı. Söz konusu çıkış, İmamoğlu'nun adaylık konusunda teslim olmadığını ve Kılıçdaroğlu'na karşı, "Sen kazanamazsın" mesajıyla lobi faaliyetlerini yürüttüğüne yorumlandı.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı Masa'nın adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacağı neredeyse kesinleşti. CHP Gençlik Kolları, geride kalan gün yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nun silüetine yer vererek 4 Şubat tarihini açıkladı.
ANADOLU'DA AKŞENER DESTEKLİ ADAYLIK TURU
Yaşananlar gündemde bir hayli yankı bulurken, İYİ Parti kanadı, Kılıçdaroğlu'nu veto edip İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu üzerindeki ısrarı sürdürüyor.
Geçtiğimiz aylarda Karadeniz illerine giden ve kendi mahallesinde topa tutulan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu tarafından kendisine yöneltilen, "Sen 16 milyona hizmet et" sözlerini kulak arkası edip yeniden Anadolu turuna çıktı. İmamoğlu'nun Anadolu turunu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener öncülüğünde organize ettiği öne sürüldü.
KILIÇDAROĞLU'NDAN CANLI YAYINDA İMAMOĞLU'NA OLAY GÖNDERME: "SEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA DEVAM ET" MESAJI
Ekrem İmamoğlu'nun il il gezmesini katıldığı canlı yayında yorumlayan CHP lideri, "Ekrem Bey başarıyla başkanlık görevini yapıyor. Yapılan haksızlığın geniş kitlelere duyurulması lazım" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu sıklıkla yaptığı '16 milyon' vurgusunu yineleyip 'İstanbul saat gibi işliyor' diyerek İmamoğlu'na 'Senin yerine belediye' mesajı verdi.
İMAMOĞLU SORUSUNU HEMEN GEÇİŞTİRDİ
Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Halk TV yayınında dikkat çeken bir an yaşandı.
Halk TV Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, Kılıçdaroğlu'na "Belediye başkanlarına (Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş) toplumun gösterdiği teveccüh, gittikleri şehirlerde gördükleri ilgi... Seçim dönemi kampanyalarında sahada olmaları gündemde mi? Belediye başkanları kampanyaya nasıl katılacak?" sorusunu yöneltti.
Bu soru karşısında ne yapacağını şaşıran CHP lideri, apar topar Babaeker'in sözünü kesti ve 'yeri zamanı gelince' diyerek soruyu geçiştirdi.
İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI DA PR'A BAŞLADI: "İKTİDAR SEÇİMİ KAZANMAYA YAKIN TARAF"
Yaşananların gölgesinde, İmamoğlu'nun seçim kampanya direktörlüğünü yapan siyasi danışmanı Necati Özkan, kaleme aldığı yazıda, iktidarın seçimi kazanmaya yakın taraf olduğunu açıkladı.
Özkan ilgili yazısında, "Bugün geldiğimiz noktada iktidarın kazanmış olduğunu söyleyemeyiz, ama aradaki farkı büyük ölçüde kapattığını ve kazanmaya yaklaştığını söyleyebiliriz. Bundan sonra muhalefetin asla ve asla hata yapmaması lazım. Asla zamanı boşa harcamaması lazım." ifadelerini kullandı.
Söz konusu çıkış, İmamoğlu'nun adaylık konusunda teslim olmadığını ve Kılıçdaroğlu'na karşı lobi faaliyetlerini yürüttüğüne yorumlandı.
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