Ekrem İmamoğlu adaylık için dört koldan saldırıyor! Danışmanı Necati Özkan'dan manidar paylaşım: "İktidar kazanmaya yakın taraf"

ANADOLU'DA AKŞENER DESTEKLİ ADAYLIK TURU

Yaşananlar gündemde bir hayli yankı bulurken, İYİ Parti kanadı, Kılıçdaroğlu'nu veto edip İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu üzerindeki ısrarı sürdürüyor.

Geçtiğimiz aylarda Karadeniz illerine giden ve kendi mahallesinde topa tutulan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu tarafından kendisine yöneltilen, "Sen 16 milyona hizmet et" sözlerini kulak arkası edip yeniden Anadolu turuna çıktı. İmamoğlu'nun Anadolu turunu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener öncülüğünde organize ettiği öne sürüldü.