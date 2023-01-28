Başkan Erdoğan Denizli'de 232 tesisin açılışını yapacak! Ege ve Akdeniz’i birbirine bağlayan Honaz Tüneli hizmete giriyor
Denizli’de düzenlenecek olan toplu açılış törenine katılacak Başkan Erdoğan, toplam 232 tesisin açılışını yapacak. Yaklaşık 18 milyar liralık yeni yatırım bedeli bulunan 232 tesisin açılışına tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi program ve toplu açılış töreni için bugün Denizli'de olacak. Başkan Erdoğan, düzenlenecek toplu açılış töreninde vatandaşlara seslenecek ve şehre kazandırılan toplam 232 tesisin açılışını yapacak.
Bakanlıkların, Denizli Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerinin Denizli'de hayata geçirdiği 232 tesisin 17 milyar 878 milyon 435 bin 143 TL yeni yatırım bedeli bulunduğu ifade edilirken, "Honaz Tüneli ve Çevre Yolu" ile "Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi" şehre kazandırılan 'ilk'lerden olarak tarihe geçecek.
2 bin 600 metre uzunluğundaki Honaz Tüneli ve şehir merkezinin 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılanması için Akbaş Barajı'nın ardından hayata geçirilen Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisinin yanında altyapıdan üstyapıya, sosyal tesislerden spor alanlarına Denizli merkez ve 19 ilçede bulunan toplam 232 tesisin toplu açılış kurdelesi kesilecek.
DENİZLİ YİNE KAZANACAK
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Başkan Erdoğan'ın katılacağı toplu açılış töreni ile Denizli'nin yine kazanacağını söyledi.
Erdoğan'ın Büyükşehir Belediyesi yatırımları ile birlikte toplam 232 tesisin açılışını yapacağını kaydeden Başkan Zolan, tüm hemşerilerini açılış şölenine davet ederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, güzeller güzeli şehrimize yapılan milyarlarca liralık yatırımların açılışını yapacak. Bu mutluluğu, güzellikleri hep beraber yaşamak için tüm vatandaşlarımızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.
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