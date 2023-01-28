Başkan Erdoğan Denizli’de 232 tesisin açılışını yapacak! Ege ve Akdeniz’i birbirine bağlayan Honaz Tüneli hizmete giriyor

Bakanlıkların, Denizli Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerinin Denizli'de hayata geçirdiği 232 tesisin 17 milyar 878 milyon 435 bin 143 TL yeni yatırım bedeli bulunduğu ifade edilirken, "Honaz Tüneli ve Çevre Yolu" ile "Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi" şehre kazandırılan 'ilk'lerden olarak tarihe geçecek.

2 bin 600 metre uzunluğundaki Honaz Tüneli ve şehir merkezinin 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılanması için Akbaş Barajı'nın ardından hayata geçirilen Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisinin yanında altyapıdan üstyapıya, sosyal tesislerden spor alanlarına Denizli merkez ve 19 ilçede bulunan toplam 232 tesisin toplu açılış kurdelesi kesilecek.