Millet İttifakı’nda karşılıklı kontralar! Akşener’in İmamoğlu planına 13 Şubat baskısı...

Akşener'in İmamoğlu'nun adaylıına ilişkin planının tıkır tıkır işlediği bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan 13 Şubat'a karşı ayak diriyen bir tutum sergileyen İYİ Parti'ye CHP'nin baskısı sürüyor.

CHP'NİN BASKISI SÜRÜYOR: "13 ŞUBAT'TA ÜZERİNDE TAM MUTAKABAT OLAN ADAYIMIZ AÇIKLANACAK"

Bu tarihi ilk olarak dile getiren isimlerden biri olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bomba bir çıkışla tüm dikkatleri üzerine topladı.



Özel İYİ Parti'ye rağmen, 13 Şubat günü adayın belli olacağının bir kez daha altını çizdi ve "13 şubat günü adayın nasıl bir aday olması gerektiği noktasında tam mutabakat olan adayımızın ismi ilan edilecek" dedi.



Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "6'lı masanın tam mutabakatıyla bir adayımız olacak o aday da 13. cumhurbaşkanı olacak" dediğini aktardı.

AKŞENER'İN İMAMOĞLU PLANI SONRASI CHP'DEN HAMLE

6'lı masada yaşanan derin kaos böylelikle bir kez daha gözler önüne serildi. Akşener ve İYİ Partili kurmayların anket maskeli 'İmamoğlu' planını idrak eden CHP'nin 13 Şubat konusundaki ısrarı sürecek gibi duruyor.