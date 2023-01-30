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Millet İttifakı'nda karşılıklı kontralar! Akşener'in İmamoğlu planına 13 Şubat baskısı...

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Giriş Tarihi: 30.01.2023 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
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Millet İttifakı’nda karşılıklı kontralar! Akşener’in İmamoğlu planına 13 Şubat baskısı...

2023 seçimleri yaklaşırken Meral Akşener'in İmamoğlu üzerinden oynadığı anket oyunu sonrası CHP'den adaylığın açıklanacağı tarih konusunda "13 Şubat" baskısı her geçen gün artıyor. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in adayın 13 Şubat'ta açıklanacağına yönelik söylemlerine karşılık İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan 'Böyle bir bilgi bizde yok' yanıtı geldi. Zorlu'nun sözleri sonrasında ise CHP'li Özel yaptığı açıklamada "13 Şubat'ta üzerinde tam mutabakat olan adayımız açıklanacak" ifadelerini kullandı.

2023 seçimlerine artık sayılı aylar kalırken Millet İttifakı içinde CHP ve İYİ Parti arasında kaos rüzgarları esiyor.

ADAYLIK SAVAŞLARINDA YENİ PERDE

İki parti arasında patlak veren adaylık krizi, Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu ikilisinin Saraçhane tiyatrosu ile farklı bir noktaya evrilmiş ipler iyiden iyiye gerilmişti.

Bilindiği üzere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde "aday benim" mesajı verse de İYİ Parti vetosunu aşamıyor, Meral Akşener 'kazanacak aday' söylemine sığınıp İmamoğlu'nun önünü açmaktan geri durmuyor.

'13 ŞUBAT' KRİZİ PATLAK VERDİ

Kaos havasının hakim olduğu CHP ve İYİ Parti arasında bu kez de 13 Şubat krizi patlak verdi.

CHP'li Özgür Özel, "13 Şubat'ta adayın belirlenmek üzere liderlerin toplanacakları Sayın Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplanacakları artık biliniyor. 13 Şubat tarihinde adayın belirlenmesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Özel'in bu sözlerine yanıt İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'dan geldi. Usta,"13 Şubat'ta bir ismin çıkacağını öngörmüyorum" dedi.

KILIÇDAROĞLU DEVREDE

CHP'li Özgür Özel ve İYİ Partili Erhan Usta'dan sonra topa Kemal Kılıçdaroğlu da girdi. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta belirleneceğini duyurdu.

CHP'li kurmaylar ve Kılıçdaroğlu'nun kesin bir dille 13 Şubat'ı işaret etmesi İYİ Parti'de rahatsızlık uyandırdı.

İYİ PARTİ BİR KEZ DAHA YALANLADI: "BÖYLE BİR BİLGİ BİZDE YOK"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine "13 Şubat'ta aday açıklanmasına yönelik bir bilgi bizde mevcut değil" açıklamasını yaptı.

Akşener'in İmamoğlu'nun adaylıına ilişkin planının tıkır tıkır işlediği bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan 13 Şubat'a karşı ayak diriyen bir tutum sergileyen İYİ Parti'ye CHP'nin baskısı sürüyor.

CHP'NİN BASKISI SÜRÜYOR: "13 ŞUBAT'TA ÜZERİNDE TAM MUTAKABAT OLAN ADAYIMIZ AÇIKLANACAK"

Bu tarihi ilk olarak dile getiren isimlerden biri olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bomba bir çıkışla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Özel İYİ Parti'ye rağmen, 13 Şubat günü adayın belli olacağının bir kez daha altını çizdi ve "13 şubat günü adayın nasıl bir aday olması gerektiği noktasında tam mutabakat olan adayımızın ismi ilan edilecek" dedi.

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "6'lı masanın tam mutabakatıyla bir adayımız olacak o aday da 13. cumhurbaşkanı olacak" dediğini aktardı.

AKŞENER'İN İMAMOĞLU PLANI SONRASI CHP'DEN HAMLE

6'lı masada yaşanan derin kaos böylelikle bir kez daha gözler önüne serildi. Akşener ve İYİ Partili kurmayların anket maskeli 'İmamoğlu' planını idrak eden CHP'nin 13 Şubat konusundaki ısrarı sürecek gibi duruyor.

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