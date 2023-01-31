CHP geçmişini unuttu! CHP’li bakan ’Yeter Söz Milletin’ afişini hazırlayan Selçuk Milar’ı sürgüne göndermiş

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçim tarihini açıklarken "Yeter! Söz de, karar da, gelecek de miletindir" demişti. Bu seçim sloganının bir benzerini bundan tam 73 yıl önce CHP'nin tek parti zulmünün tarihe gömülmesi ile sonuçlanan 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demokrat Parti kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun resmi ile birlikte "Yeter söz milletindir" afişinin asılması büyük şaşkınlık yarattı. Başkan Erdoğan "Menderes'i idama götürenler "Yeter Söz Milletindir" sözüne sahip çıkıyorlar" diyerek tepkisini gösterdi.

Peki, tarihe geçen bu slogan ve Demokrat Parti'ye seçim kazandıran o afiş nasıl ortaya çıkmıştı? İşte o tarihe geçen afişin hazırlanmasının perde arkası ve sonrasında yaşananlar…