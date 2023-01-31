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CHP geçmişini unuttu! CHP'li bakan 'Yeter Söz Milletin' afişini hazırlayan Selçuk Milar'ı sürgüne göndermiş

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DP'yi 1950'de zafere taşıyan "Yeter! Söz de, karar da, gelecek de milletindir" sözünü kullandı. Geçmişini unutan CHP'nin ise 'Yeter! Söz milletindir' sloganına sahip çıkması pes dedirtti. Bu tarihi afişi hazırlayan ve sloganı bulan mimar Selçuk Milar'ın o dönemde deşifre olması üzerine CHP'li bakan tarafından Ankara'dan Urfa'ya sürüldüğü ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 31.01.2023 07:19 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 07:19
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CHP geçmişini unuttu! CHP’li bakan ’Yeter Söz Milletin’ afişini hazırlayan Selçuk Milar’ı sürgüne göndermiş

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçim tarihini açıklarken "Yeter! Söz de, karar da, gelecek de miletindir" demişti. Bu seçim sloganının bir benzerini bundan tam 73 yıl önce CHP'nin tek parti zulmünün tarihe gömülmesi ile sonuçlanan 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demokrat Parti kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun resmi ile birlikte "Yeter söz milletindir" afişinin asılması büyük şaşkınlık yarattı. Başkan Erdoğan "Menderes'i idama götürenler "Yeter Söz Milletindir" sözüne sahip çıkıyorlar" diyerek tepkisini gösterdi.

Peki, tarihe geçen bu slogan ve Demokrat Parti'ye seçim kazandıran o afiş nasıl ortaya çıkmıştı? İşte o tarihe geçen afişin hazırlanmasının perde arkası ve sonrasında yaşananlar…

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CHP geçmişini unuttu! CHP’li bakan ’Yeter Söz Milletin’ afişini hazırlayan Selçuk Milar’ı sürgüne göndermiş

1949'DA MENDERES İLE TANIŞIYOR

Bu sloganı bulan ve afişi hazırlayan Selçuk Milar, Tarih ve Toplum Dergisi'nin Haziran 1988 sayısında kaleme aldığı makalesinde o tarihi günleri tüm detayları ile anlatıyor.

Mimar Selçuk Milar, Ankara'da Meşrutiyet Caddesi'nde oturduğu apartman dairesindeki komşusu gazeteci Kenan Akmanlar tarafından 1949 yılında Adnan Menderes ile tanıştırılır. Menderes, Selçuk Milar'ın DP reklam ve tanıtım komisyonuna katılmasını rica eder. Yurtdışındaki seçim çalışmalarını yakından izleyen Selçuk Milar, sıradışı fikirlerini komisyonda anlatır. Ancak reklamcılık ve tasarım konusunda hiçbir fikri olmayan bazı komisyon üyelerinin eleştirileri ile karşılaşır. Selçuk Milar ise ısrarla farklı bir seçim çalışmasına ihtiyaçları olduğunu söyler.

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CHP geçmişini unuttu! CHP’li bakan ’Yeter Söz Milletin’ afişini hazırlayan Selçuk Milar’ı sürgüne göndermiş

TARİHİ SLOGAN VE AFİŞ ORTAYA ÇIKIYOR

Şiddetli tartışmaların yaşandığı bir toplantıda Selçuk Milar öfkelenir ve "Kocaman bir el yaparsınız, üzerine "Yeter Söz Miletindir" yazarsınız. İşte afiş böyle olur." der. Afiş aslında bir cümle ile ortaya çıkmıştır.

Tartışmalar uzayınca Selçuk Milar komisyondan istifa eder. DP Genel Merkezi'ni terketmesine rağmen bu fikir Menderes ve Bayar'a götürülür. Demokrat Parti'nin bu iki önemli ismi "Yeter Söz Milletindir" afişini çok beğenmiştir. Bayar "Selçuk Bey afiş biraz sert değil mi" diye sorar. Selçuk Milar "kesinlikle hayır" cevabını verir.

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CHP geçmişini unuttu! CHP’li bakan ’Yeter Söz Milletin’ afişini hazırlayan Selçuk Milar’ı sürgüne göndermiş

TÜM TÜRKİYE AFİŞLERLE DONATILIR

Bayar ve Menderes'in yüzleri gülüyordur ve "seninle çalışmak istiyoruz" derler. Fikrinin beğenilmesi üzerine hızlı bir şekilde çalışmaya başlayan Selçuk Milar'ın hazırladığı afiş tasarımı basılır ve tüm Türkiye'nin duvarlarına asılır. Gençler afişlerin yırtılmaması için günlerce nöbet tutar. Halkta büyük etki uyandırmış ve tek parti faşizminden kurtulmak isteyen Türkiye "Yeter Söz Milletindir" afişini çok sevmiştir. Gazeteler ve dergiler bu afişin uyandırdığı etkiden bahsetmektedir.

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CHP geçmişini unuttu! CHP’li bakan ’Yeter Söz Milletin’ afişini hazırlayan Selçuk Milar’ı sürgüne göndermiş

CHP'Lİ BAKAN SELÇUK MİLAR'I ÇAĞIRIR

Afişin tutmasından mutluluk duyan Selçuk Milar deşifre olmak istemiyordu. Çünkü Teknik Eğitim Müsteşarlığı'nın mimar kadrosunda görev yapıyordu. İsminin ortaya çıkması nedeniyle işinden olabilirdi. Ancak isminin ortaya çıkması uzun sürmedi.

CHP'liler Demokrat Parti'nin başarılı seçim çalışmasından büyük rahatsızlık duyuyorlardı. Partililer CHP'li Bakan Hasan Ali Yücel'e "koynumuzda yılan besliyormuşuz" diyerek Selçuk Milar'ı şikayet eder.