29 Aralık 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Yalova'da DEAŞ operasyonu! Başkan Erdoğan'dan teröre net mesaj: Sınır içinde ve dışında devam edecek

Yalova'da DEAŞ operasyonu! Başkan Erdoğan'dan teröre net mesaj: Sınır içinde ve dışında devam edecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.12.2025 13:46 Güncelleme: 29.12.2025 13:48
Yalova’da DEAŞ operasyonu! Başkan Erdoğan’dan teröre net mesaj: Sınır içinde ve dışında devam edecek

Başkan Erdoğan, Yalova’da DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit düşen polisler için net ve kararlı mesaj verdi. Terörle mücadelenin tavizsiz süreceğini vurgulayan Erdoğan, “Milletimizin huzuruna kasteden eli kanlı canilerle sınır içinde ve dışında durmadan mücadele edeceğiz” dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT POLİSLER İÇİN TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı, yaralı emniyet mensuplarına acil şifalar diledi.

Çatışmada hayatını kayberek şehit olan 3 polisimiz Çatışmada hayatını kayberek şehit olan 3 polisimiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı.

Yalova’da DEAŞ operasyonu! Başkan Erdoğan’dan teröre net mesaj: Sınır içinde ve dışında devam edecek

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabah Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine sabır, Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yalova’da DEAŞ operasyonu! Başkan Erdoğan’dan teröre net mesaj: Sınır içinde ve dışında devam edecek

Başkan Erdoğan açıklamasında, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

Yalova’da DEAŞ operasyonu! Başkan Erdoğan’dan teröre net mesaj: Sınır içinde ve dışında devam edecek

"Milletimizin huzuruna ve devletimizin güvenliğine kasteden eli kanlı canilerle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve ötesinde kararlı, çok boyutlu ve tavizsiz bir şekilde devam ettireceğiz. Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yalova’da DEAŞ operasyonu! Başkan Erdoğan’dan teröre net mesaj: Sınır içinde ve dışında devam edecek Yalova’da DEAŞ operasyonu! Başkan Erdoğan’dan teröre net mesaj: Sınır içinde ve dışında devam edecek Yalova’da DEAŞ operasyonu! Başkan Erdoğan’dan teröre net mesaj: Sınır içinde ve dışında devam edecek
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör