Yalova'da DEAŞ operasyonu! Başkan Erdoğan'dan teröre net mesaj: Sınır içinde ve dışında devam edecek
Başkan Erdoğan, Yalova’da DEAŞ’a yönelik operasyonda şehit düşen polisler için net ve kararlı mesaj verdi. Terörle mücadelenin tavizsiz süreceğini vurgulayan Erdoğan, “Milletimizin huzuruna kasteden eli kanlı canilerle sınır içinde ve dışında durmadan mücadele edeceğiz” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı, yaralı emniyet mensuplarına acil şifalar diledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabah Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine sabır, Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan açıklamasında, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak şunları kaydetti:
