Yalova’da DEAŞ operasyonu! Başkan Erdoğan’dan teröre net mesaj: Sınır içinde ve dışında devam edecek

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabah Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine sabır, Emniyet Teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize Rabb'imden acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.