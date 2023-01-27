27 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Bay Kemal, biz 'yeter söz milletindir’ diyeli ne kadar oldu haberin yok mu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Bay Kemal, biz 'yeter söz milletindir’ diyeli ne kadar oldu haberin yok mu?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.01.2023 18:00
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Başkan Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını süratlendirdi. Bilecik’te toplu açılış törenine katılan ve burada vatandaşlara hitap eden Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Başkan Erdoğan, “Bu CHP çıkmış bizi taklit ediyor. 'Yeter söz milletindir.' Bay Kemal, bunu biz söyleyeli ne kadar oldu haberin yok mu?" dedi.

’Yeter söz milletindir’ diyeli çok oldu
'Yeter söz milletindir’ diyeli çok oldu
Batı basını neden saldırıyor?
Batı basını neden saldırıyor?
İki dev proje buluştu
İki dev proje buluştu
Antalya’da fırtına etkili oluyor!
Antalya'da fırtına etkili oluyor!
FETÖ operasyonunda şok detaylar!
FETÖ operasyonunda şok detaylar!
Danimarka ve İsveç’e Kur’an yakma tepkisi
Danimarka ve İsveç'e Kur'an yakma tepkisi
Çağ atlatan eserler A Haber’de
Çağ atlatan eserler A Haber’de
Dünyaya açılan kapımızda özel hizmet!
Dünyaya açılan kapımızda özel hizmet!
Çanakkale’nin kaderi olacak
Çanakkale'nin kaderi olacak
Mavi Vatan’ın vurucu güçleri
Mavi Vatan'ın vurucu güçleri
Şentop’tan önemli açıklamalar
Şentop'tan önemli açıklamalar
Konutta yanlış beyana ağır ceza
Konutta yanlış beyana ağır ceza
Daha Fazla Video Göster