27 Ocak 2023, Cuma
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Bay Kemal, biz 'yeter söz milletindir’ diyeli ne kadar oldu haberin yok mu?
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Başkan Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını süratlendirdi. Bilecik’te toplu açılış törenine katılan ve burada vatandaşlara hitap eden Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Başkan Erdoğan, “Bu CHP çıkmış bizi taklit ediyor. 'Yeter söz milletindir.' Bay Kemal, bunu biz söyleyeli ne kadar oldu haberin yok mu?" dedi.