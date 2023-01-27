Son dakika: Bilecik’te 109 tonluk rezerv bugün açıldı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Karadeniz gazı için tarih verdi

"AKKUYU'DA İLK ÜNİTE BU YIL ELEKTRİK ÜRETİM BAŞLAYACAK"

Adana ve Cizre'de yaptığımız keşiflerle petrol üretimini artırdık. Akkuyu'nun inşaatı da aralıksız devam ediyor. Bu sene içinde nükleer santralin ilk ünitesinde elektrik üretimine başlıyoruz. Son 10 yılda ortalama yıllık 742 milyon ton maden üretimi yapıldı. Toplam madencilik üretimimiz 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 814 milyon tona ulaştı. Geçtiğimiz yıl maden ihracatımız yüzde 9,1 artışla 6,5 milyar dolara ulaştı ve bu alanda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Bor üretim ve ihracatında Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştık. Madencilik sektörünün GSYH'ye katkısını 11 milyar liradan 93 milyar liraya çıkardık. Son 8 yılda binde 8 olan madenciliğin milli gelir içindeki payı kademeli olarak artarak geçen yıl yüzde 1,4'e yükseldi.

"CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRILDI"

Altın petrolle birlikte en çok ithal ettiğimiz ürünlerin başında geliyor. Türkiye çok uzun yıllar boyunca kıymetli maden sektöründe kendi potansiyelini faaliyete geçirememiştir. Çevrecilik bahanesiyle ülkemize çekilen yabancı destekli operasyonların sayısı bir hayli fazladır. Sivil toplum görünüşlü yapılar nedeniyle pek çok araç bu doğrultuda kullanılmıştır. Tüm dünyada kabul gören maden çıkarma yöntemlerine ses etmeyenlerin ülkemiz söz konusu olunca ortalığı nasıl ayağa kaldırdığını hepimiz hatırlıyoruz. Gezi olaylarındaki gibi sokak terörünün de kara propagandaların bizi yolumuzdan alıkoymasına müsaade etmedik. 2000 yılında neredeyse sıfır olan altın üretimimiz 2020 yılında 42 tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Son 5 yıllık verilere göre ortalama üretimimiz 35 ton civarındadır. Göreve geldiğimizden bu yana 455 ton altının üretilmesini sağladık. 16 farklı madende üretim gerçekleştiriliyor. Yapacağımız yeni keşiflerle altın üretimini artırmayı hedefliyoruz. Ülkemizin potansiyelini her alanda olduğu gibi altında da en üst seviyede kullanmamız gerekiyordu.