Son dakika: Bilecik'te 109 tonluk rezerv bugün açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Karadeniz gazı için tarih verdi
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik’te Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Altın Madeni Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. "Bugüne kadar yaklaşık 70 milyon dolar yatırım gerçekleştirilerek projenin ilk kısmı tamamlandı" diyen Başkan Erdoğan, "Bu tesis, ilk etapta yıllık 2,5 tona kadar altın üretme kapasitesiyle çalışacak." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz" diyerek müjdeyi verdi. Başkan Erdoğan, "2000 yılında neredeyse sıfır olan altın üretimimiz 2022 yılında 42 tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'te Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Altın Madeni Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nde konuştu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Bugün sizlerle şehrimiz, ekonomimiz, maden sektörümüz açısından çok önemli açılış töreni vesilesiyle bir aradayız. Söğüt Altın Madeni'nin tüm ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Maden sahasında yapılan çalışmalar neticesinde 109 ton altın kaynağıyla 60 ton altın rezervi tespit edildi. Bir başka ifadeyle 3,5 milyon Ons kaynağı altının bir an önce Türk ekonomisine kazandırılması için çalışmaları hızlandırdık. Maden sahasındaki faaliyetler 3 faz olarak 500 milyon dolara ulaşacak şekilde planlandı. 70 milyon Dolar yatırım gerçekleştirilerek projenin ilk kısmı tamamlandı. Tesis ilk altın dökümünü yapacak şekilde hazır hale getirildi. Kalan iki fazın yatırımlarını 3 yıl içinde neticelendirmeyi planlıyoruz. Yıllık üretim miktarını 6,5 tona yükselteceğiz.
Burası tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde ülkemizde en çok altın üretimi yapılan ilk 3 madenden birisi olacaktır. Yaklaşık 1000 kardeşimiz istihdam ediliyor. İlerleyen dönemlerde bu sayının 1300'ü bulmasını bekliyoruz.
İnşallah buradan şehir merkezine gidecek, Valilik önünde bizleri bekleyen Bilecikli kardeşlerimizle kucaklaşacağız. 1 milyar 771 milyon lirayı bulan yatırım ve projelerin resmi açılış sevincini yaşayacağız.
"DOĞAL GAZ MART AYINDA ŞEBEKEYE BAĞLANACAK"
Türkiye 2002 yılından itibaren tarihinin en büyük kalkınma ve demokrasi hamlelerini gerçekleştirmiş ülkedir. Ülkemizi son 20 yılda büyük gayretle çalışarak bölgenin ticaret merkezi haline getirdi. Göreve geldiğimiz Türkiye ile bugünün Türkiyesi arasındaki devasa farkı ideolojilerinin penceresinden bakmayan herkes görüyor. Yaşı 35-40'ın üzerinde olan vatandaşlarımız iktidarımız döneminde yapılan hizmetlerin büyüklüğünün ne manaya geldiğini biliyor. Sadece 20 yılda kat ettiğimiz mesafe gerçekten takdire şayandır. Eğitimde binadan personele pek çok kronik sorunu çözdük. Hastaneler örnek gösteriliyor. Yolların standardı pek çok AB ülkesinin üzerinde. Havalimanlarımız dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Enerjide yeni boru hatları, arama sondaj faaliyetleriyle kendi hikayemizi yazıyoruz. Nüfusumuzun yüzde 85'ine yakını doğal gaza kavuştu. Birileri güneş ve rüzgar enerjisini yeni yeni keşfededursun, biz Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sıraya yükseldik. Filomuza kattığımız sondaj ve sismik araştırma gemilerimizle dünyanın en geniş filosunu kurduk. Karadeniz'de 710 milyar metreküplük ülkemizin en büyük doğal gaz keşfini yaptık. Değeri 1 trilyon dolara varan bu doğal gazı milli şebekeye bağlamak için gemiler ve personeller harıl harıl çalışıyor. Mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz.
"AKKUYU'DA İLK ÜNİTE BU YIL ELEKTRİK ÜRETİM BAŞLAYACAK"
Adana ve Cizre'de yaptığımız keşiflerle petrol üretimini artırdık. Akkuyu'nun inşaatı da aralıksız devam ediyor. Bu sene içinde nükleer santralin ilk ünitesinde elektrik üretimine başlıyoruz. Son 10 yılda ortalama yıllık 742 milyon ton maden üretimi yapıldı. Toplam madencilik üretimimiz 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 814 milyon tona ulaştı. Geçtiğimiz yıl maden ihracatımız yüzde 9,1 artışla 6,5 milyar dolara ulaştı ve bu alanda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Bor üretim ve ihracatında Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştık. Madencilik sektörünün GSYH'ye katkısını 11 milyar liradan 93 milyar liraya çıkardık. Son 8 yılda binde 8 olan madenciliğin milli gelir içindeki payı kademeli olarak artarak geçen yıl yüzde 1,4'e yükseldi.
"CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRILDI"
Altın petrolle birlikte en çok ithal ettiğimiz ürünlerin başında geliyor. Türkiye çok uzun yıllar boyunca kıymetli maden sektöründe kendi potansiyelini faaliyete geçirememiştir. Çevrecilik bahanesiyle ülkemize çekilen yabancı destekli operasyonların sayısı bir hayli fazladır. Sivil toplum görünüşlü yapılar nedeniyle pek çok araç bu doğrultuda kullanılmıştır. Tüm dünyada kabul gören maden çıkarma yöntemlerine ses etmeyenlerin ülkemiz söz konusu olunca ortalığı nasıl ayağa kaldırdığını hepimiz hatırlıyoruz. Gezi olaylarındaki gibi sokak terörünün de kara propagandaların bizi yolumuzdan alıkoymasına müsaade etmedik. 2000 yılında neredeyse sıfır olan altın üretimimiz 2020 yılında 42 tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Son 5 yıllık verilere göre ortalama üretimimiz 35 ton civarındadır. Göreve geldiğimizden bu yana 455 ton altının üretilmesini sağladık. 16 farklı madende üretim gerçekleştiriliyor. Yapacağımız yeni keşiflerle altın üretimini artırmayı hedefliyoruz. Ülkemizin potansiyelini her alanda olduğu gibi altında da en üst seviyede kullanmamız gerekiyordu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BİLECİK PAYLAŞIMI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'te bugün katılacağı açılış törenleri öncesinde, "Ertuğrul Gazi'nin, Hayme Ana'nın, Şeyh Edebali'nin, Osman Gazi'nin emaneti Bilecik Türkiye Yüzyılı'na hazır." paylaşımında bulundu.
Erdoğan, Twitter hesabından Bilecik'te yapılan yatırımlar ve kazandırılan projeler ile kentin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin yer aldığı bir video paylaştı.
Başkan Erdoğan'ın, "Ertuğrul Gazi'nin, Hayme Ana'nın, Şeyh Edebali'nin, Osman Gazi'nin emaneti Bilecik Türkiye Yüzyılı'na hazır." ifadeleriyle paylaştığı videoda, toplam 512 bin 137 metrekare alana sahip 6 millet bahçesi, 2,8 milyar lira değerinde 2 bin 317 konut, İlk Evim ile 1037 konut, İlk Evim Arsa ile 3 bin 900 konutluk altyapısı hazır arsa projelerine ilişkin görüntüler yer aldı.
Türkiye Yüzyılı şarkısının seslendirildiği videonun sonunda, "Kazandırdığımız eserlerle Bilecik Türkiye Yüzyılı'na hazır." ifadeleri kullanıldı.
Ertuğrul Gazi'nin, Hayme Ana'nın, Şeyh Edebali'nin, Osman Gazi'nin emaneti Bilecik Türkiye Yüzyılı'na hazır! 🇹🇷 pic.twitter.com/ANt79rW3eV— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 27, 2023
1 MİLYON 252 BİN TON ALTIN ÇIKARILACAK
Bilecik'in Söğüt ilçesinde Gübretaş'a ait maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın varlığı 2020'nin son çeyreğinde tespit edilmişti. Tarım Kredi Kooperatifi iştiraklerinden Gübretaş'a ait maden sahasında 109 ton altın rezervi söz konusu olurken, yaklaşık 6.5 milyar dolar değerinde. 2 yıl madenin çıkarılması için hazır hale getirilmesi için çalışmalar yürütülürken, çalışmalar tamamlandı. İlk etapta yüzde 82'lik çıkarılmaya hazır olan rezervde, ilk etapta 1 milyon 252 bin ton altın çıkarılacak.
TÜRKİYE'DEKİ ALTININ YÜZE 15'İNİN BURADAN SAĞLANACAK
Tüm maden sahası işletilmeye başlandığında bu rakam 6-7 ton civarına çıkacağı belirtilirken, Türkiye'deki altının yüzde 15'inin buradan sağlanacağı öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2023 AÖF final sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- Belediye şirket işçilerine kadro son dakika: Taşerondan gelen işçilere kadro var mı? Hangi belediye çalışanları kadroya geçecek?
- Ocak ayı İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 MEB PYBS bursluluk parası zam geldi mi, ne kadar oldu?
- Ebu Cehil Kimdir? Nasıl bir hayat yaşamıştır? Ne zaman, nasıl öldü?
- Giresunspor GS maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 21. hafta Giresunspor Galatasaray maçı muhtemel 11'ler!
- EYT yasası için kritik tarih! TBMM EYT TAKVİMİ: EYT ne zaman Meclis'e sunulacak? 2023 EYT yasası ne zaman çıkacak?
- AÖL 2023 KAYIT YENİLEME ne zaman? Açık Lise 2. dönem sınav takvimi belli oldu mu? Online mı YÜZ YÜZE mi yapılacak?
- EYT KANUN TEKLİFİ METNİ: EYT taslağı içeriğinde neler var? Şartlar değişti mi? Staj ve çıraklık EYT kapsamında olacak mı?
- VERGİ AFFI 2023 SON DURUM: Vergi borcu yapılandırma hangi borçları kapsıyor? KYK borçları, Askerlik cezaları...
- DSİ sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2023 Devlet Su İşleri başvuru sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak?
- Sağlık Bakanlığı ikinci atama takvimi 2023: 42 bin 500 sağlık personeli alımı ne zaman? Kadro ve branş dağılımı...
- Cuma Vakti bereketinizi arttıracak ZİKİRLER! Cuma günü ve gecesinde hangi sureler okunur? Cuma Duası nasıl dua edilmeli?