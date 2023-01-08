Başkan Erdoğan’dan seçim açıklaması: 4-5 aylık dönemde yoğun bir çalışma yapacağız

Yol boyunca ve Manavgat'ta da yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen ay çok ciddi sel ve taşkın felaketine maruz kalan Kumluca ilçemizi ziyaretimizde bir ay gibi kısa bir sürede devletimizin desteğiyle bu yaraların nasıl sarıldığını görmenin bahtiyarlığı içerisinde olduk. Manavgat ilçemizde yangın felaketi sonrasında inşasına başladığımız özellikle köy konutlarının anahtar tesliminde vatandaşlarımızın sevincine ortak olduk. Orada da yangının izlerinin büyük ölçüde silindiğini, yanan yerlerdeki ekim, dikim, ağaçlandırma çalışmalarının süratle devam ettiğini memnuniyetle müşahede ettik. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı her musibet sonrası türlü yalan ve iftiralarla gündemi zehirleyen muhterislere rağmen Türkiye artık bu tür sıkıntıların üstesinden hamdolsun alnının akıyla gelmesini başarabiliyor. Bize gelişmiş diye örnek gösterilen ülkeler, bırakın haftayı, aylar, hatta yıllar boyunca enkaz kaldırma çalışmalarını dahi bitiremiyor. Saatler içerisinde sağ olsun bakan arkadaşlarım anında seferber oldular, Kumluca'ya geldiler. AFAD, Kızılay hep birlikte yaptıkları çalışmalarla 2-3 gün içerisinde ekipleriyle bu sıkıntılı halden vatandaşlarımı kurtarmayı başardılar, o psikolojiyi yıktılar."

Erdoğan, Kumluca'nın şimdi yeni bir görünüme sahip olduğunu belirterek, "Bunları birlikte yapıyoruz, bundan sonra da birlikte yapmaya devam edeceğiz. Onun için yola çıktığımızda ne dedik: Durmak yok yola devam. Önümüzde uzun bir yol var. Şurada artık bir 4-5 ay gibi dönemde ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları yoğun bir çalışma yapıp, inşallah sandıkları patlatırcasına bir neticeyi alacağız. 2023'ten sonrasını da Türkiye'de biz imar edeceğiz. İşimiz çok." diye konuştu.