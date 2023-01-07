07 Ocak 2023, Cumartesi
Başkan Erdoğan Antalya ziyaretinde Rıfat Akça'nın ailesini ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kalemler Mahallesi'nde gerçekleştirilen Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan, anahtar teslim törenin ardından yeni evine kavuşan 69 yaşındaki Rıfat Akça'nın ailesini ziyaret etti. Rıfat Akça, "Cumhurbaşkanımız evime geldi, çok mutlu oldum, onunla konuştum. Gözleme ve çay ikram ettik." dedi.
Giriş Tarihi: 07.01.2023 21:36 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 21:39
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