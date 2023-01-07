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Başkan Erdoğan Antalya ziyaretinde Rıfat Akça'nın ailesini ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kalemler Mahallesi'nde gerçekleştirilen Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan, anahtar teslim törenin ardından yeni evine kavuşan 69 yaşındaki Rıfat Akça'nın ailesini ziyaret etti. Rıfat Akça, "Cumhurbaşkanımız evime geldi, çok mutlu oldum, onunla konuştum. Gözleme ve çay ikram ettik." dedi.

Giriş Tarihi: 07.01.2023 21:36 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 21:39
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Başkan Erdoğan Antalya ziyaretinde Rıfat Akça’nın ailesini ziyaret etti

Başkan Erdoğan, Kalemler Mahallesi'nde düzenlenen "Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni"nin ardından Manavgat'taki orman yangınında yanan evlerinin yerine yenisi yapılan Akça ailesini ziyaret etti.

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Başkan Erdoğan Antalya ziyaretinde Rıfat Akça’nın ailesini ziyaret etti

"CUMHURBAŞKANIMIZ EVİME GELDİ, ÇOK MUTLU OLDUM"

Ziyaretin ardından gazetecilere konuşan Rıfat Akça, Başkan Erdoğan'ı evinde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, yangında evini kaybettiği için üzüldüğünü ancak artık yeni evlerinin yapıldığını söyledi.

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Başkan Erdoğan Antalya ziyaretinde Rıfat Akça’nın ailesini ziyaret etti

Bu süreçte kirada kaldığını anlatan Akça, "Yeni evlerimiz yapıldı, çok memnununuz. Cumhurbaşkanımız evime geldi, çok mutlu oldum, onunla konuştum. Cumhurbaşkanıma gözleme ve çay ikram ettik. Yemekler yapmıştık. Kızım, oğlum, gelinim, tüm akrabalar geldi. Kalabalık misafirimiz vardı. Memnun olduk." diye konuştu.

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Başkan Erdoğan Antalya ziyaretinde Rıfat Akça’nın ailesini ziyaret etti

TÖRENDEN NOTLAR

Töreninin yapıldığı Kalemler Mahallesi'ne Türk bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Erdoğan'ın büyük boy portreleri asıldı.

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Başkan Erdoğan Antalya ziyaretinde Rıfat Akça’nın ailesini ziyaret etti

Alanın girişinde "Yörükler Diyarına Hoşgeldiniz Sayın Cumhurbaşkanım", "Türkiye Yüzyılı Hedefinde Yörükler Sizinle" yazılı pankartlar yer aldı.