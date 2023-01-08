Başkan Erdoğan ve gençlere sürpriz! Özel tasarımlı sahnede büyük coşku yaşandı! Spot ışık sadece Başkan Erdoğan’ı gösterdi...

IŞIKLAR KAPATILDI! SPOTTA SADECE BAŞKAN ERDOĞAN...

Salona girdikten sonra gençlerin arasında tribünde oturan Başkan Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nca hazırlanan klibi izledi. Klip sona erdikten sonra salonda ışıklar karartıldı ve spot bir ışık sadece Başkan Erdoğan'ı gösterince salonda büyük bir coşku yaşandı. Normalde protokolde olması gereken Başkan Erdoğan'ın tribüne oturması oldukça dikkat çekti.