Başkan Erdoğan ve gençlere sürpriz! Özel tasarımlı sahnede büyük coşku yaşandı! Spot ışık sadece Başkan Erdoğan'ı gösterdi...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca Volkswagen Arena'da düzenlenen Üniversiteli AK Gençlik Festivali'nde gençlere seslendi. Programda alışılmışın dışında sahneye çıkan Başkan Erdoğan'a ve gençlere sürpriz hazırlandı. Normalde protokolde oturması gereken Başkan Erdoğan gençlerin arasında tribünde oturdu. Gençler Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi gösterirken, Erdoğan büyük sevgi gösterileriyle konuşmasına başladı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Volswagen Arena'da gerçekleştirilen ÜNİAK Fest'de alışılmışın dışında sahneye çıktı.
IŞIKLAR KAPATILDI! SPOTTA SADECE BAŞKAN ERDOĞAN...
Salona girdikten sonra gençlerin arasında tribünde oturan Başkan Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nca hazırlanan klibi izledi. Klip sona erdikten sonra salonda ışıklar karartıldı ve spot bir ışık sadece Başkan Erdoğan'ı gösterince salonda büyük bir coşku yaşandı. Normalde protokolde olması gereken Başkan Erdoğan'ın tribüne oturması oldukça dikkat çekti.
BÜYÜK SEVGİ GÖSTERİSİ
Tezahüratlar ve büyük sevgi gösterisiyle, AK Gençlik marşı eşliğinde sahneye çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmaya başladı.
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