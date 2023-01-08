Van’da okullar tatil mi edildi? 09 Ocak Pazartesi okul var mı, yok mu? Valilik açıkladı! Eğitime 1 gün ara!

KAR NERELERDE YAĞACAK?

10 Ocak'ta salı günü batı bölgelerinden yağışlı bir hava kütlesi geliyor. Bu yağışlı hava kütlesi batı bölgelerimizde biraz şiddetli olacak gibi gözüküyor. Aydın, İzmir, Muğla, Denizli, Isparta Antalya hatta Mersin'e kadar olan bölgede şiddetli yağışlar gözüküyor. Bu şiddetli yağışlar su baskınlarına neden olabilir. Toroslar'da kar yağışı yoğun olabilir. Bu kar yağışı önümüzdeki hafta yani ayın 12, 13, 14'ünde Anadolu'nun büyük bir kesiminde yoğun olacak.