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Van'da okullar tatil mi edildi? 09 Ocak Pazartesi okul var mı, yok mu? Valilik açıkladı! Eğitime 1 gün ara!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.01.2023 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023
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Van’da okullar tatil mi edildi? 09 Ocak Pazartesi okul var mı, yok mu? Valilik açıkladı! Eğitime 1 gün ara!

Son dakika haberleri... Van'da okullar tatil mi edildi sorusunun cevabı öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. Meteoroloji'den son dakika gelen kar yağışı uyarısı sebebiyle Van'ın 3 ilçesinde eğitime ara verildi. Peki yarın okul var mı, yok mu? Okullar nerelerde tatil edildi? 9 Ocak Pazartesi kar tatili var mı?

Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı illerde zaman zaman okullar tatil olabiliyor. Konuya ilişkin son dakika kar tatili haberi Van'ın 3 ilçesinden geldi. Öğrenciler arama motorlarında "Yarın okul var mı, yok mu?", "9 Ocak Pazartesi okullar tatil mi edildi?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki kar tatili olan iller hangileri? 9 Ocak okul var mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

9 OCAK 2023 PAZARTESİ OKUL VAR MI?

Van'da İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Diğer iller için olası kar tatili açıklaması için bulunulan ilin valiliğine ait sosyal medya hesaplarına ve resmi internet adreslerine belirli aralıklarla bakılabilir.

KAR NERELERDE YAĞACAK?

10 Ocak'ta salı günü batı bölgelerinden yağışlı bir hava kütlesi geliyor. Bu yağışlı hava kütlesi batı bölgelerimizde biraz şiddetli olacak gibi gözüküyor. Aydın, İzmir, Muğla, Denizli, Isparta Antalya hatta Mersin'e kadar olan bölgede şiddetli yağışlar gözüküyor. Bu şiddetli yağışlar su baskınlarına neden olabilir. Toroslar'da kar yağışı yoğun olabilir. Bu kar yağışı önümüzdeki hafta yani ayın 12, 13, 14'ünde Anadolu'nun büyük bir kesiminde yoğun olacak.

Ankara dahil olmak üzere Sivas Kayseri, Konya, Erzincan, Yozgat civarlarında yoğun kar yağışı önümüzdeki hafta yani beklenen bir kar yağışı geliyor. Ama Doğu Anadolu'da çok fazla kar yağışı yok. Özetlersek ayın 10'unda yani salı günü Marmara da bu yağıştan nasibini alacak.

İstanbul'da alacak ama çok kuvvetli değil İstanbul'daki yağış. Ama dediğim gibi Ege kıyıları ve Akdeniz kıyılarında önemli bir yağış bekleniyor. Buna dikkat etmemiz gerekecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son verilere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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