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Başkan Erdoğan'a gençlerden Cengiz Kurtoğlu sürprizi!  Pankartlı sevgi gösterisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca Volkswagen Arena'da düzenlenen Üniversiteli AK Gençlik Festivali'ne (ÜniAK FEST) katıldı. Salona geldiğinde protokol yerine gençlerin arasında oturan Başkan Erdoğan, programı bir süre buradan takip etti. Konuşması için kürsüye çıkan Erdoğan'a gençler pankart açarak sevgi gösterisinde bulundu. Öte yandan programın sonunda gençler, Başkan Erdoğan'a ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu ile sürpriz yaptı.

Giriş Tarihi: 08.01.2023 15:52 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 16:04
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Başkan Erdoğan’a gençlerden Cengiz Kurtoğlu sürprizi!  Pankartlı sevgi gösterisi

Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adım adım yaklaşırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da gençlerle buluştu. Volkswagen Arena'da düzenlenen ÜniAK FEST Programına katılan Başkan Erdoğan, saat 14.00 sıralarında salona girdi.

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Başkan Erdoğan’a gençlerden Cengiz Kurtoğlu sürprizi!  Pankartlı sevgi gösterisi

Protokol tribününe oturmak yerine gençlerin arasına geçen Başkan Erdoğan, programın açılışını buradan takip etti. Başkan Erdoğan'ın salona girmesiyle birlikte hareketlenen gençler büyük bir sevgi gösterisinde bulundu.

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Başkan Erdoğan’a gençlerden Cengiz Kurtoğlu sürprizi!  Pankartlı sevgi gösterisi

Ardından konuşmak için kürsüye gelen Başkan Erdoğan'a sevgi gösterileri bu sırada da devam etti. Erdoğan'ın sahneye çıktığı sırada sanatçı Sinan Akçıl ve Irmak Arıcı da kürsüye gelerek AK Parti için yaptıkları şarkıyı seslendirdi.

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Başkan Erdoğan’a gençlerden Cengiz Kurtoğlu sürprizi!  Pankartlı sevgi gösterisi

Salonda bulunan gençler de şarkıya eşlik ederken, şarkının adını içeren "Erdoğan Şarttır" şeklinde bir pankart açıldı.

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Başkan Erdoğan’a gençlerden Cengiz Kurtoğlu sürprizi!  Pankartlı sevgi gösterisi

Başkan Erdoğan'ın konuşması sırasında gençler ellerinde tuttukları pankartları havaya kaldırdı. Erdoğan, gençlerin elinde bulunan pankartları okurken; gençlerin "Özeniyorlar ama çözemiyorlar", "Kalite standartlarımız gereği sadece Reis'e ve AK Parti'ye oy veriyoruz", "Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım" yazılarının yazdığı görüldü.