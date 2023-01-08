Başkan Erdoğan’a gençlerden Cengiz Kurtoğlu sürprizi!  Pankartlı sevgi gösterisi

Ardından konuşmak için kürsüye gelen Başkan Erdoğan'a sevgi gösterileri bu sırada da devam etti. Erdoğan'ın sahneye çıktığı sırada sanatçı Sinan Akçıl ve Irmak Arıcı da kürsüye gelerek AK Parti için yaptıkları şarkıyı seslendirdi.