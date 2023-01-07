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Son dakika: Başkan Erdoğan selin vurduğu Kumluca'da! Dikkat çeken Putin diyaloğu

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Giriş Tarihi: 07.01.2023 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan selin vurduğu Kumluca’da! Dikkat çeken Putin diyaloğu

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, selin vurduğu Kumluca'da vatandaşlara hitap etti. Başkan Erdoğan, "Taşkınlara karşı yeni tedbirler almak için acilen yapılması gereken yatırımların inşasına başlıyoruz. Yatırım tutarı 4.3 milyar TL." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Putin ile arasında geçen Kumluca diyaloğunu anlattı.

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