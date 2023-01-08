Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na yeni adaylık mesaj: "Senin yerin belediye"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizine yönelik İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir mesaj daha gönderdi. İmamoğlu'na "Senin yerin belediye, işine bak" mesajı veren Kılıçdaroğlu adaylık konusundaki isteğini bir kez daha gösterdi.
Göç İdaresi Başkanlığı'nca ülkelerine gönderilen göçmenler üzerinden algı operasyonu yapmak isteyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Esenyurt Buluşmalarında "Suriyelileri evine gönderiyorum" sözleri elinde patladı.
"GÖNDERECEKTİK ENGEL OLDULAR" DEDİ AMA...
Bu yaşadığı hüsran sonrası partisinin Esenyurt Buluşmaları'na katılan Kılıçdaroğlu, "Suriyeli kardeşlerimizi gönderecektik engel oldular" açıklamasını yaptı. Ancak bahse konu olan Suriyeliler gönüllü geri dönüş kapsamında çoktan gönderilmişti.
İMAMOĞLU'NA BELEDİYE İLE İLGİLEN MESAJI
Bilindiği üzere CHP'li İBB Başkanı 2023 emelleri doğrultusunda genel başkanı Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayıp Cumhurbaşkanlığı adaylığı için zemin yokluyor. Bu süreçte de en büyük desteği Kılıçdaroğlu'nu her seferinde veto eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den alıyor.
BİR YENİ MESAJ DAHA
Sürecin farkında olup İmamoğlu'nu defalarca üstü kapalı ikaz eden Kılıçdaroğlu bugün de CHP'li İBB Başkanı'na 'Senin yerin belediye, işine bak' mesajı verdi.
İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNE YİNE SET ÇEKTİ
CHP lideri, "Ekrem İmamoğlu'nun hesap vereceği tek organ 16 milyon İstanbulludur. Başkanın bir sonraki seçimde daha çok oy alacağını biliyorlar" ifadelerini kullanarak İmamoğlu'nun önüne yine set çekti.
'HANGİ BAŞKAN KAÇ KİLOMETRE METRO İNŞA ETTİ?' YALANI
İstanbul'da yaptığı değil de yapmadığı projelerle konuşan İmamoğlu, yalanlarını desteklemek için hazırlattığı görselde Bedrettin Dalan'dan bu yana en çok metro inşasını kendisinin yaptığını iddia etti.
EN KÖTÜ ORTALAMAYA SAHİP 2. İSİM
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından elde edilen kaynaklara göre İstanbul'a kimin ne kadar metro yaptığına ilişkin veriler de ortaya çıktı. Buna göre Kadir Topbaş döneminde toplam 142,88 kilometre metro yapılırken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gelişen teknolojiye rağmen İstanbul'da belediye başkanlığı yapanlar arasında en kötü ortalamaya sahip isim 2'inci isim oldu. İmamoğlu döneinde yılda sadece 2,07 kilometre metro inşa edildi.
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