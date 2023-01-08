Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na yeni adaylık mesaj: "Senin yerin belediye"

EN KÖTÜ ORTALAMAYA SAHİP 2. İSİM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından elde edilen kaynaklara göre İstanbul'a kimin ne kadar metro yaptığına ilişkin veriler de ortaya çıktı. Buna göre Kadir Topbaş döneminde toplam 142,88 kilometre metro yapılırken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gelişen teknolojiye rağmen İstanbul'da belediye başkanlığı yapanlar arasında en kötü ortalamaya sahip isim 2'inci isim oldu. İmamoğlu döneinde yılda sadece 2,07 kilometre metro inşa edildi.