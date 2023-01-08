Başkan Erdoğan'dan Antalya'da seçim açıklaması: 4-5 aylık dönemde yoğun bir çalışma yapacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda” programında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için mesaj veren Başkan Erdoğan, "4-5 aylık dönemde yoğun bir çalışma yapacağız. İnşallah seçimlere kısa bir süre var. Sandıkları patlatacağız. 2023'ten sonrasını da Türkiye'de imar edeceğiz." dedi. Rusya-Ukrayna savaşının durması için yürüttüğü diplomasi çabalarına değinen Başkan Erdoğan, "Dünya barışını acaba nasıl sağlayabiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. Aynı günde Sayın Putin ile görüşüyoruz, Zelenskiy ile görüşüyoruz. Nasıl barıştırabiliriz diye bunun gayreti içerisinde oluyoruz. Biz bu samimiyetimizi ortaya koyarak yola devam ediyoruz." şekline konuştu.