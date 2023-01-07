Başkan Erdoğan Antalya'da 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan'ı ziyaret etti! "Pide, sarma ve bazlama yapıp ikram edeceğim" demişti

Selin etkili olduğu bölgede incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, sel felaketinden etkilenen ve daha önce telefonda da görüştüğü Zülfiye Ceylan ile bir süre sohbet etti.





BAKAN SOYLU, BAŞKAN ERDOĞAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜRMÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kumluca ziyareti sırasında bir araya gelerek telefonda konuşan Ceylan, Başkan Erdoğan'ın, "Bakan arkadaşlarım orada, hep beraber ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Türkmenistan'dan dönünce gelip oraları gezerim" sözlerine, "Allah razı olsun. Başkanım siz dünya durdukça durun. Sizin gibi lider görmedik. Benim ömrümde senin olsun oğlum" şeklinde karşılık vererek "O sözünün eridir" şeklinde konuşmuştu.

Pide restoranı işletmecisi olan 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan bugün ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı evinde ağırlamayı heyecanla beklediğini dile getirerek, elleriyle sardığı sarmaların yanında pide ve bazlama yaparak kahve ikram etmek istediğini aktarmıştı.