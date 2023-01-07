Başkan Erdoğan Antalya'da 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan'ı ziyaret etti! "Pide, sarma ve bazlama yapıp ikram edeceğim" demişti
Antalya’nın Kumluca ilçesinde 2022 yılının aralık ayında yaşanan sel felaketinde 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan’ın dükkanı zarar görmüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zülfiye nine ile telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Başkan Erdoğan, bugün Antalya'daki toplu açılış töreninin ardından aralık ayında sel felaketi yaşanan Kumluca ilçesine gitti. Selin etkili olduğu bölgede incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, sel felaketinden etkilenen ve daha önce telefonda da görüştüğü Zülfiye Ceylan ile sohbet etti. Daha önce de Başkan Erdoğan ile telefonda görüşme fırsatı yakalayan Ceylan nine, Başkan Erdoğan'a ilk cümlesinin "dünya durdukça dur" olacağını belirtmişti. Ceylan, "Nasip olursa pide, sarma ve bazlama yapıp ikram edeceğim. Çayım ve kahvem de var onları da ikram edeceğim." demişti.
SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'daki toplu açılış töreninin ardından aralık ayında sel felaketi yaşanan Kumluca ilçesine gitti.
Selin etkili olduğu bölgede incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan, sel felaketinden etkilenen ve daha önce telefonda da görüştüğü Zülfiye Ceylan ile bir süre sohbet etti.
BAKAN SOYLU, BAŞKAN ERDOĞAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜRMÜŞTÜ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kumluca ziyareti sırasında bir araya gelerek telefonda konuşan Ceylan, Başkan Erdoğan'ın, "Bakan arkadaşlarım orada, hep beraber ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Türkmenistan'dan dönünce gelip oraları gezerim" sözlerine, "Allah razı olsun. Başkanım siz dünya durdukça durun. Sizin gibi lider görmedik. Benim ömrümde senin olsun oğlum" şeklinde karşılık vererek "O sözünün eridir" şeklinde konuşmuştu.
Pide restoranı işletmecisi olan 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan bugün ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı evinde ağırlamayı heyecanla beklediğini dile getirerek, elleriyle sardığı sarmaların yanında pide ve bazlama yaparak kahve ikram etmek istediğini aktarmıştı.
"ÇOK DUYGULANIYORUM, İLK CÜMLEM DÜNYA DURDUKÇA DUR OLACAK"
Zülfiye Ceylan yaptığı açıklamada, "Çok duygulanıyorum, çok mutlu oluyorum. Arkamızda devletimiz varmış diye çok seviniyorum. Allah'ım nasibimde bu da varmış diyorum, seviniyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Erdoğan'a ilk cümlesinin "dünya durdukça dur" olacağını belirten Ceylan, "nasip olursa pide, sarma ve bazlama yapıp ikram edeceğim. Çayım ve kahvem de var onları da ikram edeceğim.
Ona ilk cümlem dünya durdukça dur olacak. Mazlumların, öksüzlerin ve yetimlerin babası olduğunu söyleyeceğim" demişti.
"GENÇLİĞİNDEN BU YANA ONA DUA ETTİM"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın evine geleceğini düşünen ve çok mutlu olduğunu dile getiren Ceylan, "ben onun gençliğinden bu yana ona dua ettim. Kabe'ye gittiğimde bile ona dua ettim. Allah'ım eğer o hayırlı bir lider ise başımıza getir dedim. Kalbime hayırlı görünüyor başımıza getir diye dua ettim. Ben geceleri namaz kıldığımda da askerimize, polisimize ve vatan için çalışan bütün din kardeşlerimize dua ederim. Allah hepsinden razı olsun" şeklinde konuştu.
"BENİM CANIMDAN DAHA DEĞERLİ"
Ceylan, "Dünya durdukça o da dursun benim canımdan daha değerli, şimdiden sonra olacak çocuklarımız ve vatanımız için daha ne isteyeyim" diyerek, Başkan Erdoğan ile telefonla konuştuğu gün için "o gün de çok duygulandım Süleyman Soylu geldiğinde arkamızda devletimiz varmış diye düşündüm ve o anları ancak kalbim bilir. Gece yaşadığımız afetten dolayı çok duygulanmıştım. Hiç kimse kapımızı çalmamıştı, sabah ekibiyle beraber onu görünce boynuna sarıldım" ifadelerini kullandı.
"VATANIMIZI DÜŞMANA ÇİĞNETMEYELİM"
Ceylan, "Rabbim bana bunu nasip etti. Kendisi o gün bana yanına geleceğim dedi ve sözünün sahibidir gelir dedim. Allah nasip ederse inşallah gelecek. Nasibimde bu da varmış böyle bir şey beklemezdim. Allah razı olsun, vatanımız hakkında rabbim hayırlısını versin. Vatanımızı düşmanlara çiğnetmeyelim" şeklinde sözlerini sonlandırmıştı.
Ceylan'ın evinin salonunda bulunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan portresi ise dikkat çekmişti.
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