Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Manavgat'ta müjde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’da düzenlenen Manavgat - Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni’nde vatandaşlara hitap etti. Manavgat'taki yangın sonrası inşa edilen evlere değinen Başkan Erdoğan, "900 afet köy konutunu maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle 2 yılı ödemesiz 18 yıl vadeyle sahiplerine vereceğiz." dedi. Afet köy konutları için ise rakam veren Başkan Erdoğan, “Aylık ödemesi 2 bin 50 lira ile 3 bin 700 lira arasındadır. Toplam ödeme küçük tiplerde 445 bin, ahırlı tiplerde 797 bin lira olacaktır.” şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan, Manavgat'a millet bahçesi müjdesi verdi ve “Sorgun bölgesindeki 2 milyon 800 bin metrekarelik bir alanı millet bahçesi olarak düzenleyerek Manavgat halkının hizmetine sunma kararı aldık.” açıklamasını yaptı. Öte yandan Başkan Erdoğan, "Manavgat Devlet Hastanesi'nin yapımına bir ay sonra başlanacak." ifadelerini kullandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da 2021'de başlayıp 10. gününde söndürülen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 'en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen felakette evleri küle dönen afetzedeler için inşa edilen 427 konut bir buçuk yıl gibi kısa sürede tamamlandı.
Konutlar Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle hak sahiplerine teslim edildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Manavgat - Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:
MİTİNGE BÜYÜK KATILIM
Antalya'da dolu dolu bir gün geçiriyoruz. (Miting) Antalya'da 90 bin civarında katılım vardı. 12 bin kişi de Kumluca'da vardı. Şimdi Manavgat da tıklım tıklım.
Manavgatlı kardeşlerimize söz verdik ve yerine getirdik. Bundan mutluyuz. AK Parti iktidarı verilen sözleri yerine getiren iktidardır. Manavgat yangınında hayatını kaybeden 8 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu yangın 11 gün süreyle etkili olmuştur. Devletimizin tüm imkanlarıyla müdahale ettiğimiz bu afet adeta ciğerlerimizi de yakmıştır. Söndürme çalışmalarını 8 binin üzerinde personel, 40 hava aracı, 2 bin kara aracı ile yürüttüğümüz bu yangının ardından vatandaşımızın yaralarını sarmaya başlamıştık. Toplamda 300 milyon lirayı bulan desteklerin yanında hayırsever vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız 56 milyon liralık yardımla vatandaşlarımızın yanında yer almıştır.
"DÜNYADA BÖYLE BİR AFET YÖNETİMİ SERGİLEYEN ÜLKE YOK"
900 konut yanında 4 köy konağı ve 1 caminin inşasına başlamıştık. Bölgenin mimarisine uygun şekilde inşa ettiğimiz evlerden 427'sinin anahtarlarını sahiplerine teslim ediyoruz. Kalan konut ve diğer yapıları da en kısa sürede tamamlıyoruz. Ülkemizde gerçekleştirmek istediğimiz mimari zihniyet değişiminin birer örneği olarak gördüğüm bu projeleri tüm şehirlerimize yaygınlaştırmamız gerekiyor. İnşa ettiğimiz 900 afet köy konutunun maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle, 2 yıl ödemesiz 18 yıl vade ile sahiplerine vereceğiz. Artık yaraların sarılmasını birkaç ayda, yıkılanların yerine yenisinin yapılmasını 1 yıl gibi bir sürede bitiriyoruz. Dünyada böylesine hızlı bir afet yönetimi gerçekleştirebilen başka bir örnek yoktur. Bırakınız 1 yılda yenisini yapmayı bu kadar sürede enkazı dahi kaldıramayan, temizleyemeyen ülkeler biliyoruz. Yaşanan her kriz, afet Türkiye'nin yönetim kapasitesini ve kabiliyetini tüm dünyaya tekrar tekrar ispatlıyor.
"YAPTIĞIMIZ İŞ MİLLETİN OLANI MİLLETE VERMEKTEN İBARETTİR"
Bu çalışmaları yürütürken yaptığımız iş milletin olanı millete vermekten ibarettir. Eskiden milletin olanı vesayet, darbe, sinsi ayak oyunuyla kendi insanımıza değil emperyalistlerin doymak bilmezlere feda ettikleri için boynumuz bükük kalıyordu. 1999 depreminde devletin günlerce, haftalarca ulaşamadığı yerler olduğunu biliyoruz. Milletimizden aldığımız destekle kurduğumuz sistem sayesinde hiçbir felakette insanlarımızdan 'nerede bu devlet' feryadı duymadık. Tam tersine hafızalarda devlete dua eden insanlarımızın görüntüleri kaldı. İnsanlarımızın yaralarını sarar, kayıplarını telafi ederken tabiatı da ihmal etmedik. Dünyaya örnek olan çalışmayla yanan alanları hızla tekrar canlandıracak projeleri hayata geçirdik. Her yangında olduğu gibi Manavgat yangınında da birileri çıktı ormanın inşaat yapılmak için bilerek yakıldığını iddia etti.
Bu iftira, yalan, fitneyi ısrarla milletimizin kulağına, gönlüne sokmaya çalışanlara en güzel cevabı gerçekleştirdiğimiz ekolojik restorasyonla verdik. Gençleştirme alanında çalışmalar neredeyse bitmek üzeredir.
"2023'Ü TÜRKİYE YÜZYILI'NIN BAŞLANGICI HALİNE YİNE BİRLİKTE GETİRECEĞİZ"
Ülkemizin eski turizm bölgelerinden biri olan Manavgat'ı yeni yatırım ve desteklerle çok daha ileri seviyelere çıkarmakta kararlıyız. Yapımını Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın üstlendiği 2 yeni atık su arıtma tesisleriyle denizlerimizin temizliğini garanti altına alıyoruz. İç Anadolu'yu Manavgat'a bağlayan bölünmüş yol projemizdeki her gelişme doğrudan ilçemize katkı sağlıyor. İnşallah Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı coşkusunu hep beraber yaşayacağımız 2023'ü Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı haline yine birlikte getireceğiz.
(Afet köy konutları) Aylık ödemesi 2 bin 50 lira ile 3 bin 700 lira arasındadır. Toplam ödeme küçük tiplerde 445 bin, ahırlı tiplerde 797 bin lira olacaktır.
SORGUN MİLLET BAHÇESİ GELİYOR
Başkan Erdoğan, Manavgat'a millet bahçesi müjdesi verdi ve "Sorgun bölgesindeki 2 milyon 800 bin metrekarelik bir alanı millet bahçesi olarak düzenleyerek Manavgat halkının hizmetine sunma kararı aldık." açıklamasını yaptı.
BAKAN KURUM, MANAVGAT'TA AFETZEDELERİN EVLERİNE KONUK OLDU
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2021'deki orman yangınında evleri yanan vatandaşları yeni konutlarında ziyaret etti. Boz Ailesi'nin evinde hazırlanan yer sofrasında yemek yiyen Bakan Kurum, Fatma Deniz ve diğer afetzedelerle bir süre sohbet etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2021 yılında evleri yanan vatandaşları TOKİ ile yapılan yeni konutlarında ziyaret etti.
Bakan Kurum, gittiği evlerde çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Güzelyalı Mahallesi'nde yangından etkilenen ve yeni evlerine kavuşan Boz Ailesi'ni ziyaret eden Bakan Kurum, beraberindekilerle, ailenin hazırladığı yer sofrasına konuk oldu. Ünzile- Ahmet Boz ile yangından bugüne kadar yaşanan süreçle ilgili sohbet eden Bakan Kurum, sonra da Ulukapı Mahallesi'ne geçerek, afetten sonra inşa edilen konutlarda inceleme yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yangında zarar gören evlerin yerine bir yıl içinde yenilerini yaptıklarını belirten Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımız desteklerini buradan hiçbir zaman esirgemedi. Biz de daha önceki afetlerde ne yaptıysak, üzerimize düşeni yaptık. Bugün de ne güzel, sizleri burada görüyoruz. Sizlerin dualarını alıyoruz. Bizim için en büyük kazanç, en büyük mutluluk bu" dedi.
ESKİ MUHTARDAN TEŞEKKÜR
Bakan Kurum, ziyarette, Güzelyalı Mahallesi'nin eski muhtarlarından Hasan Boz ile sohbet etti. Boz, yangın sonrası mahalleye yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Bundan iyisi olamaz, muhtarlık yaptım ben. Sizlerin verdiği hizmeti hiçbiri vermedi. DSP'de, CHP'de, hepsinin döneminde muhtarlık yaptım. O dönemde buraya Köy Hizmetleri'nin aracını getirdik, 2 gün sonra gittiler, 1 gün çalışmadılar. Bunu da gördük. Yani burada siyaset, politika konuşmuyoruz. Ben gerçekleri, başımdan geçenleri anlatıyorum" dedi.
Bakan Kurum, yangından etkilenen ve bir süre yoğun bakımda tedavi gören Kalemler Mahallesi'ndeki Ayşe Akça'yı da yeni evinde ziyaret etti. Ardından Karavca Mahallesi'ne geçen Bakan Kurum, muhtar Ahmet Ali Karakaya'dan yapımında sona gelinen konutlarla ilgili bilgi aldı.
"SÖZ VERMİŞTİNİZ, ALLAH RAZI OLSUN"
Ziyaretine Ulukapı Mahallesi'nde devam eden Bakan Kurum, burada yapılan konut ve ahırları inceledi. Evi yanan Fatma Deniz ile konuşan Bakan Kurum, "İyi misiniz, oturdunuz mu evinize? Güle güle oturun. Allah daha güzel günler nasip etsin. Bir daha acı günleri Allah kimseye yaşatmasın" dedi. Fatma Deniz de "Evim tamamen yandı. Bizim ev orada. 8 Mart 2022'de geldiniz, baktınız, ben sizinle konuştum. O zaman da söz vermiştiniz. Sağ olun Bakanım, benim ev yapılacak mı diye sormuştum. Siz de söz vermiştiniz. Kendi yerimize yapılmadı ama olsun burada iyi çok güzel oldu. Çok memnunuz. Allah razı olsun" diye konuştu.
İŞTE MANAVGAT'TA 2021'DEKİ YANGIN SONRASI İNŞA EDİLEN EVLER
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2021'deki orman yangınında yanarak hasar gören ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yeniden inşa edilen evlerin yeni ve eski görsellerini paylaştı.
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