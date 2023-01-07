Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Manavgat’ta müjde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da Manavgat - Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

MİTİNGE BÜYÜK KATILIM

Antalya'da dolu dolu bir gün geçiriyoruz. (Miting) Antalya'da 90 bin civarında katılım vardı. 12 bin kişi de Kumluca'da vardı. Şimdi Manavgat da tıklım tıklım.

Manavgatlı kardeşlerimize söz verdik ve yerine getirdik. Bundan mutluyuz. AK Parti iktidarı verilen sözleri yerine getiren iktidardır. Manavgat yangınında hayatını kaybeden 8 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu yangın 11 gün süreyle etkili olmuştur. Devletimizin tüm imkanlarıyla müdahale ettiğimiz bu afet adeta ciğerlerimizi de yakmıştır. Söndürme çalışmalarını 8 binin üzerinde personel, 40 hava aracı, 2 bin kara aracı ile yürüttüğümüz bu yangının ardından vatandaşımızın yaralarını sarmaya başlamıştık. Toplamda 300 milyon lirayı bulan desteklerin yanında hayırsever vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız 56 milyon liralık yardımla vatandaşlarımızın yanında yer almıştır.