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Başkan Erdoğan Antalya'daki sel afetinde görev yapan AFAD personeliyle bir araya geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.01.2023
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Başkan Erdoğan Antalya’daki sel afetinde görev yapan AFAD personeliyle bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki sel afetinde görev yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personeli ile gönüllüleri ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, selin yaşandığı Kumluca'daki incelemelerinin ardından AFAD personeli ve gönüllüleriyle bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'a ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.

"DESTEK VE HİMAYELERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Antalya Kumluca'da yaşanan sel afetinde büyük bir gayret ve özveriyle görev yapan AFAD personelimiz ve gönüllülerimiz ile bir araya geldi. Destek ve himayelerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

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