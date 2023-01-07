Başkan Erdoğan Antalya’daki sel afetinde görev yapan AFAD personeliyle bir araya geldi

"DESTEK VE HİMAYELERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Antalya Kumluca'da yaşanan sel afetinde büyük bir gayret ve özveriyle görev yapan AFAD personelimiz ve gönüllülerimiz ile bir araya geldi. Destek ve himayelerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.