Son dakika: Firari FETÖ'cü Can Dündar İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar" listesinde! Gri kategoride aranıyor

Dündar hakkında en son eylülde bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan Can Dündar'ın dosyası, firari olduğu için diğer 8 sanıkla birlikte ana davadan ayrılmıştı.





