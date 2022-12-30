Son dakika: Firari FETÖ'cü Can Dündar İçişleri Bakanlığının "terörden arananlar" listesinde! Gri kategoride aranıyor
Son dakika haberi... MİT tırları davasında casusluk ve FETÖ'ye yardım suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan firari FETÖ'cü Can Dündar, İçişleri Bakanlığının ‘terörden arananlar' listesine ‘gri' kategoriden eklendi. Gri listedeki arananlar için 500 bin liraya kadar ödül veriliyor.
MİT tırları davasında casusluk ve FETÖ'ye yardım suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Firari FETÖ'cü Can Dündar, İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar' listesine 'gri' kategoriden eklendi.
'GRİ KATEGORİ'DE ARANIYOR
FETÖ firarisi Can Dündar, 'terörden arananlar' listesine eklendi.İçişleri Bakanlığı, Dündar'ı 'gri' kategoride 'en çok arananlar' listesine ekledi. Gri listedeki arananlar için 500 bin liraya kadar ödül veriliyor.
27 YIL ALTI AY HAPİS CEZASI
İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Dündar'a 2015'te yayımlanan MİT TIR'ları haberi nedeniyle, ikinci yargılamada 27 yıl altı ay hapis cezası vermişti. Dündar'ın mal varlıklarına el konmuştu.
Dündar hakkında en son eylülde bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.
Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan Can Dündar'ın dosyası, firari olduğu için diğer 8 sanıkla birlikte ana davadan ayrılmıştı.
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