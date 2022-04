Firari Can Dündar hainlikte sınır tanımıyor! İftiraya ortak ol sığınma hakkını al

CAN DÜNDAR'IN BOZKIR İLE GÖRÜŞME ISRARI

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in örgütü üzerindeki gölgesi olan Mustafa Özcan organizasyonuyla işlenen Hablemitoğlu cinayetine firari FETÖ üyesi gazeteci Can Dündar'ın müdahalesi FETÖ'nün kirli bir organizasyonunu daha deşifre etti. 'MİT Tırları Davası' ile ilgili Türkiye'nin terörist gruplara silah gönderdiğine dair bilgi, belge temin etmesi ile tanıklık yapması karşılığında Nuri Gökhan Bozkır'ı destekleme vaadinde bulunan Can Dündar, Bozkır'ın Ukrayna'da yargılandığı mahkemeleri sırasında, siyasi iltica talebinin ret olması ve Türkiye'ye iade durumunun sona doğru yaklaşması sırasında devreye girdi.