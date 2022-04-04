Firari Can Dündar hainlikte sınır tanımıyor! İftiraya ortak ol sığınma hakkını al





ZEKERİYA ÖZ'Ü KAÇIRAN O İSİM

Can Dündar'ın girişimleri bununla da kalmadı. Nuri Gökhan Bozkır'ı, 2021 yılı Eylül ayında Zekeriya Öz'ün kasası olarak bilinen Aytaç Ocaklı Ukrayna'dan Romanya'ya kaçırdı. Bozkır burada, Beynur isimli mafya liderine emanet edildi. Nuri Gökhan Bozkır'a Can Dündar yine ulaştı. Hem de eşinin bile Romanya'da olduğumu bilmediği zamanda kendisine ulaşan Can Dündar'ın teklifine Bozkır sıcak bakmadı. Ukrayna'da yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından hakkında FETÖ konusunda yakalama kararı bulunan aynı zamanda Zekeriya Öz'ü Avrupa'ya kaçıran Aytaç Ocaklı'nın Can Dündar ile birlikte hareket ettiği ortaya çıktı.