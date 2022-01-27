Firari Can Dündar ve Gökhan Nuri Bozkır ihanette birleşti! Hedef Türkiye! İşte kirli planları
FETÖ’nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını ele alan ‘Köstebek’ adlı kitabını yayınlayamadan 18 Aralık 2002’de silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır MİT tarafından emniyete teslim edildi. Firari Can Dündar’ın hazırlayacağı bir belgeselde kullanmak üzere, Ukrayna’dan temin edildiği ve Türkiye tarafından Libya’ya gönderildiği iddia edilen mühimmatın son kullanıcı belgelerini talep ettiği ortaya çıktı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MİT'in nefes kesen operasyonuyla 18 Aralık 2002'de silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalandığını duyurdu. Kırmızı bültenle aranan Bozkır MİT tarafından yakalanmasını ardından Türkiye'ye getirilerek emniyete teslim edildi.
Gökhan Nuri Bozkır'ın Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma - Tasarlayarak Öldürme' suçlarından yakalama kaydı bulunduğu kaydedildi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 8 Eylül 2015'te yakalanan ve içinde bomba yapımında kullanılan mühimmat bulunan 'Soğan Tırları' soruşturması kapsamında hapis cezası alacağını anlayan Bozkır'ın Ukrayna'ya kaçtığı aktarıldı.
Ukrayna'da bulunduğu dönemde Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin süreç devam ederken FETÖ medya organlarında da yayınlanan röportajlarında, FETÖ söylemlerini kullanarak Türkiye, Türk devlet kurumları ve devlet büyükleri aleyhine asılsız iddialarda bulunan Bozkır'ın Ukrayna makamlarına yaptığı iltica talepleri reddedilmişti. Bozkır adli işlemlerinin gerçekleştirilmesi için emniyete teslim edildi.
CAN DÜNDAR BOZKIR'DAN BELGE İSTEDİ
Firari Can Dündar, , 'MİT Tırları Davası' ile ilgili Türkiye'nin terörist gruplara silah gönderdiğine dair bilgi, belge temin etmesi ile tanıklık yapması karşılığında Nuri Gökhan Bozkır'ı destekleme vaadinde bulunmuştu. Dündar'ın, Nuri Gökhan Bozkır'dan hazırlayacağı bir belgeselde kullanmak üzere, Ukrayna'dan temin edildiği ve Türkiye tarafından Libya'ya gönderildiği iddia edilen mühimmatın son kullanıcı belgelerini talep ederek Türkiye'yi uluslararası camiada zor duruma sokmaya yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.
MAFYA TARAFINDAN KORUNDU
Bozkır, Necip Hablemitoğlu cinayeti davası nedeniyle hakkında Kırmızı Bülten ile aranma kaydı bulunan ve Ukrayna'ya yaptığı iltica başvuruları reddedilince Türkiye'ye iade edileceği korkusuyla organize suç gruplarıyla illegal ilişkilerini kullanarak Ukrayna'dan Romanya'ya kaçtığı ve Romanya'da mafya tarafından korunduğu belirtildi.
Romanya'da bulunduğu dönemde Can Dündar, 'Sınır Tanımayan Gazeteciler' isimli oluşumdan Marcus Bensmann ve Detsche Welle görevlilerinden oluşan gazeteci ekibiyle Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği görüşmelerde Nuri Gökhan Bozkır'a, Türkiye tarafından sözde terörist gruplara gönderilen silah, mühimmata ilişkin ticari bilgi, belgeler ve görsel dokümanlara ihtiyaç duyulduğu, Suriye'de birlikte çalıştığı ve malzeme dağıtımında yer alan görevlilerin kimler olduğu, Türkiye tarafından Libya'ya sözde sevk edilen malzemelerin gönderilme yöntemi ile güzergahlarına ilişkin sorular yöneltti kaydedildi.
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