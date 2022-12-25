25 Aralık 2022, Pazar
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erzurum'da gençlerle buluştu: 6'lı masa naylon yapıda
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da katıldığı programların ardından "İlk Oyum Erdoğan'a" isimli etkinlikte şehrin gençleriyle buluştu. Başkan Erdoğan konuşmasında muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 6’lı masanın naylon yapıda olduğunu ifade ederek, “Her türlü ayak oyununun çevrildiği, fitne, fesadın kol gezdiği bu garip birliktelikten ülkeye ve gençlere hayır gelmeyeceği anlaşılmıştır." dedi.