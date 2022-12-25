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Erzurum Gençlik Buluşması'nda Başkan Erdoğan'a sevgi seli

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Giriş: 25.12.2022 21:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, burada coşku ile karşılandı. İşte o anlar...
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