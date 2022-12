Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan muhalefete flaş gönderme! Siyaset mi yapıyorlar, Dallas dizisi mi var?

"BEYİN GÖÇÜNÜ SADECE TÜRKİYE'DE YAŞANAN BİR GERÇEKLİKMİŞ GİBİ ANLATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bakan Varank, "Beyin göçü, bunu birileri kalkıp sadece bugün, sadece Türkiye'de yaşanan bir gerçeklikmiş gibi anlatmaya çalışıyor. Ancak, bu söylemin propaganda amaçlı ve altının boş olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Birincisi beyin göçü bugünün değil, aslında her devrin bir problemi. Arşivlere gidip geçmiş dönem gazetelerini, dergilerini karıştırabilirsiniz, geçmişten günümüze. 1960'larda TÜBİTAK'ın bir manşeti var; beyin göçüyle ilgili ve bu manşetlerin o devirlerden, bu zamana kadar her zaman atıldığını göreceksiniz. İkincisi, beyin göçü sadece Türkiye'nin bir olgusuymuş gibi lanse ediliyor ancak bugün küreselleşmenin de etkisiyle hemen hemen her ülke şu anda beyin göçünden şikayet ediyor. Tabi, biz burada beyin göçü yoktur, bizim insanlarımız teknoloji uzmanlarımız yurt dışına gitmek istemiyormuş gibi bir söylemlerde bulunmak istemiyoruz. Burada, yapılmak istenen propaganda diline itiraz ediyoruz. Şunu açıkça belirtmemiz lazım, biz bahanelerin ardına sığınmak için bunları söylemiyoruz. Bizim yaptığımız işlerden, uyguladığımız politikadan hiç şüphemiz yok. Tersine beyin göçü noktasında da gerek TÜBİTAK eliyle sağladığımız destekler, gerekse de modern araştırma altyapılarımızda çok önemli adımlar atıyoruz. Evet, biz vatandaşlarımızın, gençlerimizin yurt dışına gitmek istemesinde hiçbir yanlışlık görmüyoruz. Gidebilirler, oralarda çalışabilirler, tecrübe edinebilirler. Yeter ki, gönüllerinin de akıllarının da bir köşesinde her zaman Türkiye olsun. Ben ülkeme buradan nasıl hizmet edebilirim? Bunu düşünsün. Eğer siz ay yıldızlı al bayrağa hizmet etmek istiyorsanız Türkiye'de olmuşsunuz, yurt dışında olmuşsunuz, fark etmez. O bayrağa hizmet etmiyorsanız isterseniz Türkiye'de yaşayın. Bunun bir anlamı yoktur" diye konuştu.