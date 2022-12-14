Bakan Varank’tan Togg açıklaması: Sonuna kadar arkasında duracağız

"İnovsayona yatırım yapmak ne kadar önemli? Togg projesiyle yeni tedarikçilerin çıkmasını sağlıyoruz. 100 yıldır bu endüstride çalışan firmalar var ama Togg, kendi kameraları için 2 gencin kurduğu şirketi tercih edebiliyor. Togg sadece bir araç yatırımı değil, çok büyük bir ekosistemi aynı zamanda dönüştüren vizyoner bir proje. İşte onun için stratejik bir yatırım olarak gördüğümüz Togg'un, sonuna kadar arkasında durmaya devam edeceğiz."

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