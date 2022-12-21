Son dakika: AK Parti Grup Toplantısı | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Emniyetimizi, jandarmamızı, istihbaratımızı teknolojiler ile daha da hgüçlendirerek ülkemizi teröristlerden ve suç işleyen çetelerden arındırdık. Sosyal hizmetlerde yaşlısından engellisine, çocuğundan kadınına, gazisinden, şehit yakınına, garip gurebaya herkesin yanında olduk. Önümüzdeki günlerde de değişen şartlara göre, daha fazla vatandaşımızı sosyal güvenlik şemsiyemizin altına alacağız.

Değerli kardeşlerim ulaştırmada bölünmüş yol uzuluğunu 29 bin KM'ye, tünel uzunluğumuzu 50 KM'den 665 KM'ye çıkardık. Ülkemizi ilk defa hızlı tren hatları ile tanıştırdık. Şehirlerimöizi raylı sistemler ile ördük. Bu altyapıyı ülkemizin kalkınması için daha da geliştirmeye devam edeceğiz.

Enerjide kurulu gücümüzü 3 kat artırdık. Avrupa şu an doğal gazda felaketler yaşıyor. 81 ilde 685 yerde doğal gazı yaygınalaştırdık. Önümüzdeki günlerde Karadeniz Doğal Gazı ve Akkuyu NGS'yi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

Değerli kardeşlerim sanayide verdiğimiz destekler ve altyapı yatırımları ile OSB'lerdeki işletme sayısını 11 binden 56 bine çıkardık. Savunma sektörü başta olmak üzere pek çok alanda dünya çapında mücadele gücü kazandık.