İYİ Parti Lideri Meral Akşener İstanbul'a gelip Ekrem İmamoğlu ile buluşmuştu! HDP'den 'Akşener' çıkışı: En sinsi tehlike
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Saraçhane' çağrısına karşılık veren İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelmişti. İkilinin buluşmasına tepki HDP'den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan HDP'li Ziya Pir, İmamoğlu ve Akşener fotoğrafının altına 'En sinsi tehlike' notunu düştü.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı.
Ceza kesinleşirse İmamoğlu cezaevine girdi-çıktı yapacak olan İmamoğlu'na ayrıca siyasi yasak da getirildi.
İMAMOĞLU İLE BİRLİKTE TOPLANANLARA SESLENDİ
Dünkü karardan önce İstanbullulara "Saraçhane'de toplanıyoruz" çağrısı yapan İmamoğlu'na ilk desteklerden biri İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.
Akşener, kara yoluyla Ankara'dan İstanbul'a geçti, akşam saatlerinde İBB Başkanı ile birlikte toplanan kalabalığa seslendi.
"EN SİNSİ TEHLİKE"
Pir, paylaşımına "En sinsi tehlike" notunu düştü.
Kısa sürede etkileşim alan paylaşımla ilgili "HDP'nin görüşü belli oldu" değerlendirmesi yapıldı.
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