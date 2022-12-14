AK Partili Bülent Turan’dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Bir tiyatro izliyoruz! Kılıçdaroğlu’na operasyon var!

"ORTADA KESİNLEŞMEMİŞ BİR KARAR VAR"

Bugün yaşanan olaya sert bir dille tepki gösteren Bülent Turan, "Saat 16'dan beri bir davet var. 'Sokaklara çıkın' deniliyor. Daha karar verilmeden davet yapılıyor. Meral Akşener Ankara'dan İstanbul'a yola çıkıyor. Bir tiyatro izliyoruz. Ortada kesinleşmemiş bir karar var. Daha istinaf, temyiz var, Anayasa 138 var." açıklamasını yaptı.

NOT: ANAYASANIN 138. MADDESİ NEDİR?

(MADDE 138. - Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.)