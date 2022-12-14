AK Partili Bülent Turan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Bir tiyatro izliyoruz! Kılıçdaroğlu’na operasyon var!
AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Bülent Turan A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılması kararını A Haber’de yorumladı. Bugün yaşanan olaya sert bir dille tepki gösteren Bülent Turan, "Saat 16’dan beri bir davet var. ‘Sokaklara çıkın’ deniliyor. Daha karar verilmeden davet yapılıyor. Meral Akşener Ankara’dan İstanbul’a yola çıkıyor. Bir tiyatro izliyoruz. Ortada kesinleşmemiş bir karar var. Daha istinaf, temyiz var, Anayasa 138 var." açıklamasını yaptı. Diğer yandan Turan, süreci analiz ederek , "Ama 6’lı masa İmamoğlu üzerinden Kılıçdaroğlu’na operasyon yapıyor." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Bülent Turan, "Öncelikle şunu söylemek isterim Türkiye çevresindeki tüm krizlere sorunlara savaşlara rağmen kendi lideri (Başkan Erdoğan) ile sıçrayış içerisinde. Büyük adımlar atmaktayız." dedi.
"OLAY HUKUKİ BİR MESELE SİYASİ DEĞİL"
"Dön dolaş aynı kavgalar aynı sorunlar bizi mutlu eden işler değil." ifadelerine yer veren Turan, "Bizim başka kurumların müdahalesine ihtiyacımız yok. (AK Parti) Milletimizle biz yolumuza yürümekteyiz. Biz isteriz ki meydanlarda demokratik bir yarış olsun. Ortada siyasetin dışında teknik ve hukuki bir mesesle var." şeklinde konuştu.
"ORTADA KESİNLEŞMEMİŞ BİR KARAR VAR"
Bugün yaşanan olaya sert bir dille tepki gösteren Bülent Turan, "Saat 16'dan beri bir davet var. 'Sokaklara çıkın' deniliyor. Daha karar verilmeden davet yapılıyor. Meral Akşener Ankara'dan İstanbul'a yola çıkıyor. Bir tiyatro izliyoruz. Ortada kesinleşmemiş bir karar var. Daha istinaf, temyiz var, Anayasa 138 var." açıklamasını yaptı.
NOT: ANAYASANIN 138. MADDESİ NEDİR?
(MADDE 138. - Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler.
Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.)
"EKREM BEY'E ÖZEL BİR KARAR DEĞİL"
Olay sonrası araştırma yaptığını bildiren Turan, "Daha evvel yüzlerce aynı ifadeye ceza var. Ekrem Bey'e ilk defa bir yargı kararı verilmiş değil. Yargıtay bu hakaretin, bu küfrün ceza olduğunu düşünüyor ve buna göre karar veriyor. İddia edildiği gibi siyasi bir kararmış, Ekrem Bey için verilen özel bir kararmış gibi bir durum yok." dedi.
Turan sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Aslında mahkemenin 'Ekrem Bey İstanbul'un belediye başkanı, buna ceza vermeyelim' demesi ihtimali olmaz. Bu mahkemeler bizim. Bu kararlar milletin adına verilmektedir. Siyasi alandan değil hukuku alandan bakmak lazım."
"BURADA 'KAHVE' ADABI VAR"
İmamoğlu ve Başkan Erdoğan karşılaştırmasına yönelik ise Turan, "Şöyle bir isyanım daha var; 'Cumhurbaşkanımızın yıllar önce okuduğu bir şiire atıfla aynı süreç yaşanıyor' deniyor. Hayır, bu tamamen yanlış. Cumhurbaşkanımızı (Erdoğan) kamuya açık bir siyasi toplantıda MEB'in tavsiye ettiği, harika bir şiiri harika bir tonla okurken cezalandırıldı. (İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakareti) Burada tırnak içinde kahve adabı var. Bunu nasıl Cumhurbaşkanımız ile kıyaslayabilirsiniz. Birisi şiir okuduğu için ceza alıyor. Diğeri Yargıtay'da sayısız derecede örneği olan bir ifadenin suç olması kaynaklı eşit uygulama ile ceza alıyor. Biz artık İstanbul'da veya başka yerde hakaret - küfür eden bir belediye başkanı, il başkanı, siyasetçi görmek istemeyiz. Bunu da mahkemeler değil, CHP'nin kendisini ilgilendirmesi lazım. CHP'nin tartışması lazım." cümlelerine yer verdi.
"BURADAN BAŞKAN ERDOĞAN GİBİ SİYASİ BİR FİGÜR ÇIKMAZ"
Süreci analiz eden AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Bülent Turan, "Kemal Bey'e adeta bir ittifak dayatılıyor. Bu tavır 6'lı masada Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen aday çıkarma çabasıdır. Kılıçdaroğlu, Almanya'dan geri dönmek zorunda kaldı. Kılıçdaroğlu kendinden başka aday öngörmediği için kendi planını uyguluyor. Bu karardan sonra Akşener ve İmamoğlu'nun miting yapması ardından Kılıçdaroğlu apar toprak geri dönme kararı aldı. Bu hikayeden, tiyatrodan bir kahraman çıkmaz. Bir Recep Tayyip Erdoğan tarzı siyasi bir figür çıkmaz. Ama 6'lı masa İmamoğlu üzerinden Kılıçdaroğlu'na operasyon yapıyor." dedi.
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