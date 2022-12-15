İmamoğlu ve Akşener'den Kılıçdaroğlu'na tuzak! Enver Aysever'den bomba iddia: İnsan gerçekten hayret ediyor
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Yaşanan gelişmeler ışığında CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Enver Aysever'den dikkat çeken bir iddia geldi. Aysever, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu ve ekibi tarafından kurulan sözde kumpasın detaylarını anlattı. WhatsAspp grubuyla başlayan ve Kılıçdaroğlu'ndan gizlenen bilgiler Meral Akşener'e aktarılarak süreç tamamlandı. Aysever CHP ve İYİ Parti ekseninde yaşanan adaylık krizini işte böyle gözler önüne serdi...
İBB Başkanı İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği davada 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Hukuki sürecin devam ettiği gerçeğine rağmen yaşanan olayı siyasi şova çevirmek isteyen İmanoğlu ve Akşener, Kılıçdaroğlu'nu adaylık konusunda zorda bırakacak bir adım attı.
Alana toplanan kalabalıkla, siyasi mesajlar veren İmamoğlu ve Akşener, anketlerden gelen Kılıçdaroğlu gerçeğini görmezden gelerek siyasi bir oyuna kalkıştı. CHP'li gazeteci Enver Aysever, kendi kanalında yaptığı açıklamada CHP liderine kurulan oyunu gözler önüne serdi.
Aysever iddiasında, İmamoğlu'nun 1 ay önce WhatsApp grubu kurarak 500 kişiyle birlikte propaganda çalışmasına başladığını ifade etti. Grubun içinde yer alan isimleri de açıklayan Aysever, Kaftancıoğlu bombasını da patlattı. Peki İmamoğlu ve Akşener eksenli ilerleyen cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Kılıçdaroğlu'nun üstü nasıl çizildi? İşte kulisleri hareketlendiren o iddia:
İLK İŞ WHATSAPP GRUBU KURMAK
Bana gelen bilgi kesin bilgidir. İçinde hiçbir tartışma yoktur. Her şeyi olup bitenleri böyle dinleyin.Ekrem İmamoğlu'nun ekipleri, bundan çok uzun bir zaman önce bir organizasyon yapıyorlar, organizasyonun adı whatsApp grubu kurmak.
GRUBUN ADI: HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLDU
Bu whatsApp grubu bir anda hareketleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun neler yapacağına dair bilgiler gönderiliyor. Bu grubun içersinde 500 kişi var. Grubun adı her şey çok güzel oldu. Grubun içersinde Erdem Gül'den Alper Taş'a, Çetin Çapan'a kadar bütün belediye başkanları var. Örgütlü bir şekilde herkes burada bulunuyor. Bu süreçte etkisi olacak herkese propaganda yapılıyor.
KAFTANCIOĞLU DA YER ALIYOR
Canan Kaftancıoğlu da bu whatsApp grubunda var. Canan Kaftancıoğlu bu whatsapp grubundaki mesajların hiçbirisini okumuyor. Zaten bu gruptaki kişilerin hepsi Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki hazırlıklarını tamamlamış durumda.
Eğer bir il başkanı bu grubun içersinde yer almışsa ve böyle bir organizasyon yapılmışsa bunun gizli kapaklı olduğu düşünülemez. Çünkü bütün bilgiler Kemal Kılıçdaroğlu'na gidecektir.
İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU ARASINDA ADAYLIK GERİLİMİ
Bu whatsApp grubunun kurulması ve her şeyin açıkça ortada olması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir gerilim olduğu açık.
KILIÇDAROĞLU'NA KUMPAS İDDİALARI: İÇERİDEN GELEN BİLGİ MERAL HANIMA MI GİTTİ?
Acaba diyor insan; bu dava sonucu açıklandığında Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya gitmesi nasıl olsa bir şey çıkmaz ben de bunlara alet olmayayım demesi bundan mı? Birinci soru bu.
İkinci soru; Acaba içerden bir ihbar gelmişti ve bu ihbarı alanlar Kemal beye söylemediler mi doğrudan gidip Meral hanıma mı söylediler?
Düne kadar yapılan anketlerin hiçbirisinin önemi kalmadı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN MERAL AKŞENER'E SİYASİ TAVIR
Bu sabah Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Meral Akşener yanıtı geldi. Dün akşam İmamoğlu ile Saraçhane'de büyük bir siyasi krize imza atan Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu arayıp geçmiş olsun demediği ortaya çıktı. Siyasi liderler tarafından aranıp geçmiş olsun dilekleri alan Kılıçdaroğlu, "Meral hanım sizi aradı mı? sorusuna "Yok. Hayır" şeklinde kısa bir yanıt verdi. CHP liderinin Akşener'e olan siyasi tavrının açıkça görüldüğü anlar, sosyal medyada da "6'lı masa geri dönülmez yola girdi" şeklinde yorumlandı.
NE OLMUŞTU?
Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, sanık Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat katıldı. Çok sayıda CHP ve İYİ Parti'li isim de duruşmada izleyici olarak bulundu.
Sanık avukatlarının önceki duruşmada delillerin tam araştırılmadığını öne sürerek reddi hakim talebinde bulunduğunu hatırlatan mahkeme hakimi, reddi hakim talebinin üst mahkeme tarafından reddedildiğini tutanağa geçirdi.
Söz verilen sanık avukatı Kemal Polat, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediklerini belirterek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tanık olarak dinlenilmesini istedi.
Duruşmada tanık olarak dinlenilen Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun ve siyasi danışmanı Necati Özkan da İmamoğlu'nun hiçbir zaman YSK ve YSK üyelerine yönelik herhangi bir açıklamasının olmadığını öne sürdü.
Hakim, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tanık olarak dinlenilmesi talebini reddetti.
SAVCI ESKİ MÜTALAASINI TEKRARLADI
Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, daha önce verdiği mütalaayı yinelediğini belirtti. Mütalaada, İmamoğlu'nun "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı Kemal Polat bu aşamaya kadar verdikleri beyanları tekrar ettiklerini söyleyerek "Seçimi iptal edenlerin kim olduğunu dair iki hususu sunuyorum. Birisi Abdülkadir Selvi'nin yazısı. Diğeri ise Süleyman Soylu'nun seçim yenilenmeli söylemi ile ilgili haber metni. Ben sözlerimi daha fazla uzatmayacağım. Umarım beni mahcup edersiniz" dedi.
Sanık avukatı Sercan Polat ise davaya konu olan sözlerin YSK üyelerine değil Süleyman Soylu'ya söylendiğini beyan ederek müvekkilinin beratına karar verilmesini istedi.
Karar açıklanmadan önce son sözleri sorulan sanık avukatları müvekkillerinin beraatına karar verilmesini talep etti.
İMAMOĞLU'NA 2 YIL 7 AY 15 GÜN HAPİS KARARI
Kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanığın "hakaret" suçunu "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı (YSK üyeleri)" işlediğini belirterek, bu nedenle İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar verdi.
Mahkeme, verilen cezada indirim uygulamasına yer olmadığına hükmetti.
TCK'NIN 53/1 MADDESİ
Sanığın, TCK'nın 53/1 maddesinde, "Belli hakları kullanmaktan (Anayasa Mahkemesi iptal kararı gözetilmek suretiyle) aynı maddenin 2'nci fıkrası uyarınca cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki velayet vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise anılan maddenin 3'üncü fıkrası uyarınca mahkum olduğu hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar yoksun bırakılmasına karar verildi.
TCK'nın "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" başlığıyla düzenlenen 53/1 maddesinde şu ifadeler yer alıyor:
"Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak;
a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten
b) Seçme ve seçilme ehliyetinden,
c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,
d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,
e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılır."
KILIÇDAROĞLU'NDAN HALK TV'DE AKŞENER SÖZLERİ:
Bu sabah Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Meral Akşener açıklaması geldi.
Küçükkaya'nın Akşener'in kendisini arayıp aramadığı soruna "Yok. Hayır" diyerek kısaca yanıtladı. Kılıçdaroğlu konuya ilişkin keskin sözü İYİ Parti liderine karşı alınan tavrı da gözler önüne serdi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, YSK Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusu dilekçesinde, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun 4 Kasım 2019'daki basın açıklamasında kurul üyelerine hakaret içeren beyanda bulunduğu belirtiliyor.
İddianamede, İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019'da YSK tarafından iptal edildiği nazara alındığında, söylemin kamu görevlisi olan ve kurul halinde çalışan mağdurlara yönelik olduğu hususunda tereddüt bulunmadığı kaydedilerek, "Her ne kadar şüphelinin suç tarihi itibarıyla İBB Başkanı olarak görevini yapmakta olduğu görülse de soruşturma konusu eylemin şüphelinin kişisel suçu olarak değerlendirilmesinde zaruret bulunmaktadır." ifadesi yer alıyor.
Bu kanaatin yüksek yargı içtihatlarıyla da desteklendiği aktarılan iddianamede, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre Ekrem İmamoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediği ve kamu davası açılması için gereken yeterli şüphe seviyesine ulaşıldığı anlatılıyor.
İddianamede, bu kapsamda Ekrem İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
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