İmamoğlu ve Akşener’den Kılıçdaroğlu’na tuzak! Enver Aysever’den bomba iddia: İnsan gerçekten hayret ediyor

İLK İŞ WHATSAPP GRUBU KURMAK

Bana gelen bilgi kesin bilgidir. İçinde hiçbir tartışma yoktur. Her şeyi olup bitenleri böyle dinleyin.Ekrem İmamoğlu'nun ekipleri, bundan çok uzun bir zaman önce bir organizasyon yapıyorlar, organizasyonun adı whatsApp grubu kurmak.

GRUBUN ADI: HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLDU

Bu whatsApp grubu bir anda hareketleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun neler yapacağına dair bilgiler gönderiliyor. Bu grubun içersinde 500 kişi var. Grubun adı her şey çok güzel oldu. Grubun içersinde Erdem Gül'den Alper Taş'a, Çetin Çapan'a kadar bütün belediye başkanları var. Örgütlü bir şekilde herkes burada bulunuyor. Bu süreçte etkisi olacak herkese propaganda yapılıyor.