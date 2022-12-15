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PKK'da çözülme sürüyor! MSB duyurdu: 2 terörist teslim oldu

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Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
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PKK’da çözülme sürüyor! MSB duyurdu: 2 terörist teslim oldu

Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı teröristin Habur/Şırnak’taki Hudut Karakoluna teslim olduğu bildirildi.

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