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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası! Yargıtay'a hakaret davasında karar açıklandı

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Giriş Tarihi: 14.12.2022 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022
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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay hapis cezası! Yargıtay’a hakaret davasında karar açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.Mahkeme ayrıca Türk Ceza Kanununun 53. Maddesi gereğince siyasi yasak uyguladı. İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‌2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, sanık İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat katıldı. Çok sayıda CHP ve İYİ Parti'li isim de duruşmada izleyici olarak bulundu.

SİYASİ YASAK KARARI DA ALINDI

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK'nın "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına hükmetti.

TANIKLAR DİNLENDİ

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmadı. Duruşmaya taraf avukatları ve çok sayıda milletvekili de katıldı. Mahkeme hakimi bir önceki celse yapılan reddi hakim talebinin üst mahkeme olan Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiğini söyledi.

Sanık avukatı Kemal Polat hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediklerini belirtti. Kemal Bolat beyanının devamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tanık olarak dinlenmesini ve hazır bulunan tanıkların da dinlenmesini talep etti. Mahkeme hakimi hazır bulunan tanıkların dinlenmesine karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019 tarihinde Üsküdar Fethipaşa Korusu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sırasında "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır…" şeklindeki söylemine ilişkin YSK üyelerine alenen hakaret ettiği iddiasıyla "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

TANIKLAR DİNLENDİ

Tanık olarak dinlenen Murat Ongun, "Olayın olduğu gün sayın başkanımızla bir aradaydık. Ben başkanımızın basın danışmanı olduğum için medya ilişkilerini ben kuruyorum. Toplantı esnasında çok sayıda gazeteci arkadaşımız İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB başkanına 'Ahmak' dediğini söylediler. Bu konuda Ekrem İmamoğlu'nun ne söylediğini sormak istediklerini söyledi. 'Bu çok yakışıksız bir ifade buna cevap verelim' dedi. Ardından gazeteci arkadaşları arayıp davet ettim. Gazeteciler de sordukları soruda İçişleri Bakanını işaret ederek sordular. Ekrem bey de soruya cevap verdi. Sonra toplantıya devam ettik. Ben Ekrem beye 'çok ağır mı konuştunuz' diye sordum. Ekrem İmamoğlu da 'az bile söyledim' dedi. Bildiklerim bunlar. YSK'ya yönelik her hangi bir söz söylediğini duymadım. Bütün seçim sürecinde yanındaydım. Bu konudaki hedef açıklamaları siyasi kişilere yönelikti. YSK'ya yönelik her hangi bir söylem olmadı" dedi. Tanık olarak dinlenen Necati Özkan ise, "Zaten ertesi gün bütün gazetelerde bütün başlıklar söyledi; Ekrem İmamoğlu Soylu'ya cevap verdi şeklinde oldu. Biz bu dava nasıl oldu anlamadık. Anlattığım süreç içerisinde tek bir kez bile YSK veya üyelerinin konusu dahi geçmedi. Çünkü fotoğraf çok netti" diye konuştu.

SAVCI MÜTAALASINI TEKRARLADI

Tanık beyanından sonra söz alan sanık avukatları daha sonra yazılı beyanda bulunacaklarını söyledi. Sanık avukatı Kemal Polat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tanık olarak dinlenmesi tekrar talep etti. Cumhuriyet savcısı, tanık beyanlarına diyeceklerinin olmadığını söyledi. Savcı, Süleyman Soylu'nun tanık olarak dinlenilmesi talebine ilişkin söyleyeceklerinin olmadığını ifade etti.

Süleyman Soylu'nun tanık olarak dinlenilmesi talebi mahkeme tarafından reddedildi. Cumhuriyet savcısı önceki celse mütalaa verdiğini belirterek, verilen mütalaadaki 4 yıl 1 ay hapis cezası istemini tekrarladı. Söz verilen sanık avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için makul bir süre istedi. Mahkeme, mütalaa için istenen ek süre talebinin geçen süre içerisinde zaman olduğunu belirterek reddetti. Sanık avukatları makul süre talebinin yerinde görülerek savunmalarının hazırlamaları için duruşmaya saat 16.00'ya kadar ara verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor. İddianamede İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor. İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.

SANIK AVUKATININ TANIK TALEBİ REDDEDİLDİ

Cumhuriyet savcısı duruşmada, sanık avukatının yazılı ve sözlü şekilde tanık dinlenmesine yönelik talepte bulunduğunu, yargılama konusu eylemin sesli görüntülü ve yazılı materyaller içerisinde mevcut olduğunu, soruşturma ve kovuşturma aşamasında yargılama teşkil eden delillerin bilirkişi marifetiyle çözümlemesinin yapıldığını, haliyle değerlendirmeye esas olmak üzere eylemin ne olduğunun anlaşılabildiğini söyleyerek bu kapsamda mevcut deliller kapsamında bu celse de hazır olmayan tanıkların da beyanlarının alınmasına yönelik talebin reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme de savcı mütalaası doğrultusunda sanık avukatının tanık dinlenmesi talebini reddetti.



SANIK AVUKATININ MÜTALAASINA RED TALEBİ

Sanık avukatı duruşmada reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme duruşma sonu, sanık avukatının reddi hakim talebini davanın uzamasına yönelik bir talep olduğunu değerlendirerek reddetti.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık avukatının bu celseden önce 29 Mayıs 2022 tarihli yargılama konusu eyleme ilişkin olarak dosyaya mütalaa sunduğu, bu mütalaanın Antalya'da bir üniversiteden alındığı, mütalaanın sunulduğu celseden sonra incelenmesinde ve dosyada bulunması nedeniyle hali hazırda yapılan incelemede, "Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'nun laflarına aynı terimle karşılık vermiştir. İki siyasi arasındaki tartışmada YSK üyelerine gönderme yoktur" dendiğini aktardı. Mütalaada, inceleme kapsamında sanık avukatının hukuki mütalaanın incelenmesi ve mütalaada imzası bulunan Doç. Dr. Murat Önokun'ın duruşmada dinletilmesi talebinin reddine karar verilmesini istedi.

SAVCI MÜTALAASINDA CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Mütalaanın devamında, yargılama konusu eyleme ilişkin olarak, YSK Başkanlığı'nın suç duyurusuyla başlatılan soruşturma neticesinde dava açıldığı, sanık Ekrem İmamoğlu'nun "Seçimi iptal edenler ahmaktır" dediğini belirterek tamamlanan soruşturma ve kovuşturma kapsamında tüm deliller nazara alınarak sanık hakkında 'Kamu görevlilerine karşı alenen hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Duruşma sonu mahkeme, davayı erteledi.

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