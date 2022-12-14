CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay hapis cezası! Yargıtay’a hakaret davasında karar açıklandı

SİYASİ YASAK KARARI DA ALINDI

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK'nın "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına hükmetti.

TANIKLAR DİNLENDİ

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmadı. Duruşmaya taraf avukatları ve çok sayıda milletvekili de katıldı. Mahkeme hakimi bir önceki celse yapılan reddi hakim talebinin üst mahkeme olan Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiğini söyledi.

Sanık avukatı Kemal Polat hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediklerini belirtti. Kemal Bolat beyanının devamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tanık olarak dinlenmesini ve hazır bulunan tanıkların da dinlenmesini talep etti. Mahkeme hakimi hazır bulunan tanıkların dinlenmesine karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019 tarihinde Üsküdar Fethipaşa Korusu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sırasında "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır…" şeklindeki söylemine ilişkin YSK üyelerine alenen hakaret ettiği iddiasıyla "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.