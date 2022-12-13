Aman Kılıçdaroğlu duymasın! İmamoğlu adaylığını açıkladı: Bu omuzlar tüm yükleri taşır

GEÇTİĞİMİZ GÜN DE AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI

Geride kalan gün de CHP tarafından fonlanan Halk TV'de konuşan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sorusuna yarım ağızla cevap verip, "CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu'dur." demişti.

Sunucunun "Peki sizin?" diyerek Israr etmesi üzerine İmamoğlu "Tabi ki. Bu doğal bir süreçtir. Ama günün sonunda karar verecek olan altılı masadır. Bunun altını çizmek gerekiyor karar altılı masanındır. Bunu genel başkanımız da dile getiriyor. Altılı masanın fikrini alıp onlarla birlikte proje yürütecek bir aday olması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu, "Bugün altılı masanın yarınlara dair başarısını en üst seviyelere taşıyacak olan kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi" ifadelerini kullanarak 'adaylık' konusunda altılı masanın diğer ortaklarına adeta göz kırpmıştı.