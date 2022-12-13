Aman Kılıçdaroğlu duymasın! İmamoğlu adaylığını açıkladı: Bu omuzlar tüm yükleri taşır
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabileceğini açıkça ilan etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını görmezden gelen İmamoğlu, kendisine yöneltilen, "İBB Başkanı olarak iyiyim, başka bir göreve talip değilim mi diyorsunuz?" sorusuna, "Böyle bir şey denir mi ya? Bana öyle geliyor ki bu omuzlar bütün yükleri taşır." diyerek yanıt verdi. İmamoğlu'nun açıklamaları 6'lı masada yeni tartışmaları da beraberinde getirecek gibi...
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6'lı masada, 2023 yılında kimin aday olacağı konusu üzerinden derin bir kriz yaşanıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir kez de beni deneyin" , "Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını açıkça ilan etse de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP liderinin adaylığına açıkça karşı çıkıyor.
AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NA KAPIYI YİNE KAPATTI
Söz konusu gelişmelere ilişkin katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Akşener, adaylık için Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kapıyı kapatmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vermeyen Akşener, "6'lı Masa'nın mensuplarına da söylemiştim, iki arkadaşımızdan (Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş) biri bu masada aday gösterilirse hayır demeyeceğiz dedim." diye konuşmuştu.
İMAMOĞLU ADAYLIĞINI AÇIKÇA İLAN ETTİ: "BU OMUZLAR TÜM YÜKLERİ TAŞIR"
TV100'de katıldığı canlı yayında, kendisine yöneltilen "İBB Başkanı olarak iyiyim, başka bir göreve talip değilim mi diyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Ekrem İmamoğlu, "Böyle bir şey denir mi ya? Bu omuzlar bütün yükleri taşır." ifadelerini kullandı.
"BU YOLA KENDİSİNİ ADAMIŞ BİR İMAMOĞLU VAR"
İmamoğlu açıklamasında şunları söyledi:
"Hayal kurmakla değil, gerçekleri ortaya koyup üreterek insanların kabulüyle olacak bir şeydir. İçtenlikle söylüyorum ki, İstanbul'a hizmet etmekten onur duyuyorum. Şunu da söylüyorum, bu sürece kendisini adamış bir birey olarak memleketin iyileşmesi adına memleketin demokratikleşmesi, normalleşmesi adına, ötekileşmiş insanlarını eşitlemek adına, 86 milyonu eşit gören bir devlet yapısı olması adına bu omuzlar bütün yükleri taşır. Öyle bir şey denir mi ya? Öyle bir şey denmez. Ayıptır, ahlaki değil. Milletimizin duyguları buna karar verir. Bu yola kendini adamış bir Ekrem İmamoğlu var."
GEÇTİĞİMİZ GÜN DE AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI
Geride kalan gün de CHP tarafından fonlanan Halk TV'de konuşan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sorusuna yarım ağızla cevap verip, "CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu'dur." demişti.
Sunucunun "Peki sizin?" diyerek Israr etmesi üzerine İmamoğlu "Tabi ki. Bu doğal bir süreçtir. Ama günün sonunda karar verecek olan altılı masadır. Bunun altını çizmek gerekiyor karar altılı masanındır. Bunu genel başkanımız da dile getiriyor. Altılı masanın fikrini alıp onlarla birlikte proje yürütecek bir aday olması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.
İmamoğlu, "Bugün altılı masanın yarınlara dair başarısını en üst seviyelere taşıyacak olan kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi" ifadelerini kullanarak 'adaylık' konusunda altılı masanın diğer ortaklarına adeta göz kırpmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Doğalgaz destek ödemeleri ne zaman yatacak? Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- Evde bakım Aralık ayı maaşı ne zaman yatacak? Hangi illerde evde bakım maaşı yattı? 13-14 Aralık il il sorgulama...
- O DİZİDEKİ OYUNCULARIN BURÇLARI! Şöhret olacakları önceden belliymiş...Yalı Çapkını'nın Ferit'i, Gönül Dağı'nın Dilek'i, Kızılcık Şerbeti'nin Doğası...
- Masterchef 2022 ne zaman bitiyor, final tarihi açıklandı mı? Masterchef Türkiye büyük ödül ne kadar, kaç TL olacak?
- 2023 Doğu Ekspresi bilet fiyatları: Doğu Ekspresi seferleri kaç saat? Kaç gün sürecek, güzergahı nasıl?
- EYT'de GARANTİ yaş kadrosu netleşti! Prim ve yaş düğümü çözülecek! 1975-1974-1973-1972 doğumlular dikkat! Staj ve çıraklık başlangıç...
- Paranız tuzla buz olacak! Son gün 31 Aralık 2022! Hemen hesabınızı kontrol edin! TEB, HSBC, Vakıf Bank, Ziraat Bankası...
- AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?
- Lise üniversite öğrencilerine 5.500 TL yardım başvurusu nasıl alınır? Öğrencilere 5.500 TL destek başvuru şartları nelerdir?
- Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Lazio maçı nereden canlı yayınlanacak? Şifresiz...
- Kısmetse Olur Ayşenur kimdir? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Ayşenur İmam kaç yaşında, mesleği ne?
- Sağlık Bakanlığı ikinci atamaları ne zaman? 2022 2. etap Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimi...