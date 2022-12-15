İmamoğlu'nun 'adaylık senaryosunu' CHP'li Barış Yarkadaş anlattı: 'Aralık'ta ibre bana dönecek' açıklaması dava ile ete kemiğe büründü
İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay ceza aldı. Karar sonrası muhalefet temsilcileri, 'İmamoğlu'nun siyasi kariyeri engellendi' algısına girişti. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş ise, İmamoğlu'nun 'adaylık senaryosunu' başarıyla tamamladığını yazdı. Yarkadaş, İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Aralık ayında ibre tamamen bana dönecek" açıklamasının dava ile birlikte ete kemiğe büründüğünü dile getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'yol kazasına' uğradığını belirten Yarkadaş, adaylık için İmamoğlu'nun potaya girdiğini dillendirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı.
İMAMOĞLU'NA HAPİS CEZASI
İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi. Şu an için nihayete ermeyen karar, İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.
MUHALEFET ALGI OPERASYONLARINA GİRİŞTİ
Henüz nihayete ermeyen ve temyiz süreci olan karar üzerinden algı operasyonlarına girişen muhalefet temsilcileri, "İmamoğlu'nun siyasi kariyeri engellendi" iddialarını gündeme taşıdı.
İMAMOĞLU'NUN 'ADAYLIK SENARYOSUNU' CHP'Lİ BARIŞ YARKADAŞ ANLATTI: "'ARALIK'TA İBRE BANA DÖNECEK' AÇIKLAMASI DAVA İLE ETE KEMİĞE BÜRÜNDÜ"
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş ise, İmamoğlu'nun 'adaylık senaryosunu' başarıyla tamamladığını yazdı. Yarkadaş, İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Aralık ayında ibre tamamen bana dönecek" açıklamasının dava ile birlikte ete kemiğe büründüğünü dile getirdi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'yol kazasına' uğradığını belirten Yarkadaş, adaylık için İmamoğlu'nun potaya girdiğini dillendirdi.
"KILIÇDAROĞLU'NUN YAPTIĞI SİYASAL İLETİŞİM FACİASI"
Yarkadaş, Tv100 için kaleme aldığı yazıda, İmamoğlu'nun 'adaylık senaryosunu' şu ifadelerle anlattı:
"Bu bağlamda; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararın çıkacağı gün Almanya'da bulunması büyük bir siyasal iletişim faciasıdır. Ve Kılıçdaroğlu'nun bu siyasal iletişim kazası, İmamoğlu'nu cumhurbaşkanlığı adaylığında yeniden potaya sokmuştur.
İmamoğlu ise Kılıçdaroğlu'nun tam tersi yönde hareket etmiş ve bu süreçte stratejik davranarak durumu lehine çevirmeyi başarmıştır. Davadaki hukuksuzlukları kendi lehine bir propaganda malzemesi haline çevirirken, süreci de bizzat yönlendirmiştir.
İmamoğlu, bu akıl dışı davanın adaylığı için önemli bir ''atlama taşı'' olacağını gördüğü için yakın çevresine "Merak etmeyin, Aralık'ta cumhurbaşkanlığı adaylığının ibresi tamamen bana dönecek'' diyerek süreci doğru okuduğunu göstermiştir.
Yaklaşık 15 gün önce söylenen bu söz, mahkemenin kararıyla birlikte ete kemiğe bürünmüştür."
YARKADAŞ: İMAMOĞLU MACRON MODELİ ÜZERİNDE
Yarkadaş geçtiğimiz aylarda da, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için kollarını sıvadığını iddia edip, ekip kurduğunu söylemişti. İmamoğlu'nun Macron modeli üzerine çalışıp "Acaba ben de Macron gibi bir çıkış yapıp Cumhurbaşkanı adayı olabilir miyim?" diye düşündüğünü belirten Yarkadaş, "İmamoğlu, Meral Akşener'in kendisini desteklediğini düşünüyor." demişti.
Yarkadaş, İYİ Parti'nin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını deklare etmiş olmasına rağmen karşısına çıkarmaya hazırlandığını da ifade etmişti.
BALIKÇIDA SIR GÖRÜŞME! İDDİA AYNI: "ARALIK AYINDA İBRE BANA DÖNECEK"
Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin de; İmamoğlu'nun,i 2 HDP'li vekille sır bir görüşme yaptığını iddia etmişti. Bir balıkçıda gizli şekilde yapılan görüşmede İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimleri için HDP'den destek talep ettiğini söylemişti.
Şahin konuya ilişkin yazısında şu ifadelere yer vermişti:
"Kulis bilgisine göre, HDP'lilere "Aralık ayında ibre bana dönecek. Siz bu süreçte sadece kim aday olursa destek vermeyeceğinizi açıklayın. (Mansur Yavaş ile olmaz vurgusu.) Benimle ilgili olumsuz konuşmayın. Kemal Bey ya da benim aday olmam durumunda destekleyeceğinizi ilan etmeniz yeter. Gerisini bana bırakın. Ben Genel Başkanı ikna ederim" diyor."
CHP MEDYASI İMAMOĞLU'NUN ADAYLIK ÇALIŞMALARINI İTİRAF ETMİŞTİ
CHP'nin fonladığı Tele 1 kanalının Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, geçtiğimiz günlerde, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir açıklama yapmıştı. Yanardağ, "Bir parti disiplini gereği, Genel Başkan'a tarihsel borç gereği, hem Ekrem Bey'in hem de Mansur Bey'in aday olmadıklarını, bir dönem daha belediye başkanlığına aday olduklarını ilan etmeleri gerek. Şu anket rezaletine bir an önce son vermek gerekiyor." demişti.
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