İmamoğlu’nun ’adaylık senaryosunu’ CHP’li Barış Yarkadaş anlattı: ’Aralık’ta ibre bana dönecek’ açıklaması dava ile ete kemiğe büründü

"KILIÇDAROĞLU'NUN YAPTIĞI SİYASAL İLETİŞİM FACİASI"

Yarkadaş, Tv100 için kaleme aldığı yazıda, İmamoğlu'nun 'adaylık senaryosunu' şu ifadelerle anlattı:

"Bu bağlamda; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararın çıkacağı gün Almanya'da bulunması büyük bir siyasal iletişim faciasıdır. Ve Kılıçdaroğlu'nun bu siyasal iletişim kazası, İmamoğlu'nu cumhurbaşkanlığı adaylığında yeniden potaya sokmuştur.

İmamoğlu ise Kılıçdaroğlu'nun tam tersi yönde hareket etmiş ve bu süreçte stratejik davranarak durumu lehine çevirmeyi başarmıştır. Davadaki hukuksuzlukları kendi lehine bir propaganda malzemesi haline çevirirken, süreci de bizzat yönlendirmiştir.

İmamoğlu, bu akıl dışı davanın adaylığı için önemli bir ''atlama taşı'' olacağını gördüğü için yakın çevresine "Merak etmeyin, Aralık'ta cumhurbaşkanlığı adaylığının ibresi tamamen bana dönecek'' diyerek süreci doğru okuduğunu göstermiştir.

Yaklaşık 15 gün önce söylenen bu söz, mahkemenin kararıyla birlikte ete kemiğe bürünmüştür."